Felipe Lasso recuerda su separación de Angie Jibaja y habla de sus hijos: “Los amo, tengo contacto con ellos”

Felipe Lasso, quien fue pareja sentimental de Angie Jibaja por más de cuatro años, habló por primera vez sobre su separación de la modelo peruana y su experiencia en el reality ‘Doble tentación’, que marcó el fin de su relación debido a sus constantes episodios de celos. En sus declaraciones, el colombiano sorprendió al revelar que aún mantiene comunicación con los hijos de la ‘Chica de los tatuajes’.

En el podcast 24k project, Felipe empezó contando que tenía 20 años cuando conoció a Angie Jibaja en un restaurante chileno. Según relató, su relación amorosa fue bastante intensa y, debido a la inmadurez del momento, aceptó renunciar a su trabajo estable para mudarse con la peruana a Lima.

“Empezamos a viajar entre Perú y Chile para proyectos de ella. Hubo un momento en el que la situación se puso complicada. La posibilidad de entrar a un reality no existía porque ella era una persona complicadita… Yo siempre estuve muy al margen. Básicamente, yo estaba detrás de ella, mi título era ‘el novio de ella’, y a mí no me molestaba”, mencionó el exchico reality.

Felipe Lasso y Angie Jibaja terminaron su romance en junio de 2017, después de casi cinco años juntos.

Felipe Lasso resaltó que, debido al largo tiempo que pasaba con Angie Jibaja en Perú, llegó a conectar emocionalmente con los hijos de la modelo. “Se hicieron parte de mí, se hicieron mis hijos literalmente. Íbamos para arriba para abajo, los llevaba al colegio, los cuidaba. Me cambió la vida, quise inculcarles amor, respeto y educación”, sostuvo.

Mala experiencia en ‘Doble Tentación’

Felipe Lasso mencionó que la oportunidad de participar en ‘Doble Tentación’ surgió en un momento en el que él y Angie Jibaja enfrentaban serios problemas económicos. Después de mucho hablarlo, ambos aceptaron la propuesta, pero establecieron ciertas condiciones antes de unirse al reality chileno, que buscaba poner a prueba la fidelidad de las parejas concursantes.

“Fue bien difícil. Ella me dijo vamos y yo le dije que era su decisión, pero que lo necesitábamos. Ella no quería ir porque era una persona sin filtro, muy celosa e insegura. Bastante, bastante celosa; y yo muy tranquilo, sumiso. Me puso muchas condiciones: ‘No te quiero ver mirando a nadie, tienes que ser así y así’. Yo trataba de evitarlo, pero ya se sabía de qué iba la temática. Ella quería prácticamente si la tentación venía a mí, yo tenía que cojerla a galletas (golpes), y no es mi personalidad”, recordó.

La expareja de Angie Jibaja indicó que su relación amorosa se vio desgastada en cada episodio de ‘Doble Tentación’. “Se generaron muchos problemas en el reality [...] Estábamos encerrados durante tres meses. No hubo un día en el que yo no la pasara mal, todos los días había un problema. Las últimas semanas fueron muy tétricas, se volvió algo muy agresivo”, expresó.

Angie Jibaja llorando al ver a Felipe Lasso con otra mujer en 'Doble Tentación'.

¿Cómo fue su separación de Angie Jibaja?

El colombiano Felipe Lasso indicó que, luego de terminado el reality ‘Doble Tentación’, él y Angie Jibaja optaron por seguir adelante con su relación, comprometiéndose a comenzar de nuevo. No obstante, su romance solo perduró dos meses más, ya que la presión mediática los afectó emocionalmente, principalmente a la modelo peruana, quien volvió a experimentar ataques de celos.

Felipe Lasso reconoce que 'Doble Tentación' desencadenó su separación de Angie Jibaja.

“Yo le dije que no viéramos el reality, ningún capítulo porque obviamente íbamos a revivir todo lo malo. Pero en las redes sociales, la gente era tan simpática que le escribía: ‘¿Ya viste el capítulo donde él la agarra?’. ¡No! Eso era pelea fija, y empezaba y empezaba [...] Ya un día aparecí con las maletas afuera de la casa, pasó el 7 de junio de 2017. Me dejó fuera de la casa, menos mal tenía una amistad con la que me fui a vivir”, recordó.

Tras la separación, Lasso compartió que buscó ayuda psicológica para superar la ruptura, ya que sentía la necesidad de regresar con Angie para seguir cuidando de sus hijos. “Yo le decía al psicólogo que tenía que cuidar de ellos, pero él me decía: ‘Tú no eres el papá, ya no eres su pareja, tienes que soltar eso’”, complementó.

De acuerdo con el colombiano, hasta la fecha sigue en comunicación con los hijos de Angie Jibaja, quienes viven en Lima en la casa de Romina Gachoy y Jean Paul Santa María. “Yo amo a esos niños, todavía tengo contacto con ellos”, sentenció.