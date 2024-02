Magaly Medina lamenta polémicas imágenes de Angie Jibaja: “Esto ya es decadente”

Magaly Medina lamenta polémicas imágenes de Angie Jibaja. (Captura: Magaly TV La Firme)

En el reciente programa ‘Magaly TV La Firme’ del 21 de febrero, la conductora Magaly Medina mostró imágenes donde se ve a la modelo Angie Jibaja siendo arrestada por la policía en un hotel de Surquillo, donde pasó la noche con un hombre desconocido.

Según el informe del programa de espectáculos, la policía llegó al lugar luego de recibir una llamada anónima acusando al hombre de agredir a la popular ‘Chinita‘. Aunque Jibaja negó las acusaciones, ambos fueron llevados a la comisaría del distrito.

Sin embargo, luego de ser liberados, se vio nuevamente a la exchica reality con el hombre en las calles de Surquillo, junto a un grupo de personas, aparentemente consumiendo drogas en público. Ante ello, la periodista Magaly Medina lamentó el hecho y lanzó sus fuertes comentarios.

Magaly expresó su sorpresa al presenciar la situación de Angie Jibaja, señalando que es impactante ver a una mujer que ha intentado progresar en la televisión, pero ha caído en sus adicciones constantemente. Menciona que la compañía que frecuenta, sus acciones y su estado, seguido de ser llevada a la comisaría, reflejan una situación de decadencia.

“Ver este tipo de cosas es chocante. Sobre todo ver a una mujer que a lo largo de los años ha tratado de salir adelante en la televisión pero no pudo hacerlo por sucumbir ante sus vicios. Esa compañía, las cosas que hacía, el estado en que se deja ver y luego ser llevada a la comisaría, sin duda es decadente”, mencionó la comunicadora.

“Desde la mañana no sabemos si pasó la noche ahí en las calles, si pasó la noche en algún lado. Solo que a nosotros nos avisaron que estaba ahí a esta hora en la mañana. Cuando ella se ve grabada, se va con este pata que la abraza. ¡Dios mío! Mujer que aparecía tan segura de sí misma junto a su madre desde Chile, diciendo que ella estaba bien, que estaba sana, y ella siempre se la agarra conmigo y dice que yo soy la culpable de todos sus males. No es que nosotros le encontramos así en la calle de esta manera decadente. Esto ya es decadente, Angie no se quiere curar. No me diga que estaba ahí jugando Monopolio con esos muchachitos”, agregó.

Angie Jibaja y la vez que ingresó a la fuerza a la casa de Jean Paul Santa María

Recientemente, Romina Gachoy y Jean Paul Santa María revelaron que Angie Jibaja irrumpió en su residencia y entró al domicilio sin permiso alguno, acompañada por un hombre. Según la modelo uruguaya, estaban fuera de Lima celebrando la Navidad y al regresar a casa el lunes, encontraron a Angie y a un desconocido dentro de su hogar.

“Pasamos una víspera de Navidad muy hermosa fuera de Lima y ayer (lunes) llegamos, pero pasamos por un momento terrible porque la mamá de los chicos y un hombre llamado Armando ingresaron de manera forzada y sin permiso a nuestra casa”, relató a Trome.

Al presenciar esta escena, la pareja y los niños se dirigieron de inmediato a la comisaría. Sin embargo, el temor ya los había embargado por completo. “Tuvimos que ir los cinco a la comisaría a poner la denuncia, fue terrible. Los niños sintieron mucho miedo con la situación, sigue ocasionándoles maltrato psicológico, por más que hay medidas de protección para ellos.(...) Estamos cansados de tener que pasar estas cosas como familia”, contó.