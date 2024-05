Jefe de la ONPE advierte que las Elecciones del 2026 serán “violentas” por escalada del crimen organizado

04/05/2024 | Perú.- El presidente de la autoridad electoral de Perú denuncia una agresión física. El presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, manifiesta su preocupación por los próximos comicios en el Perú.

Durante una conferencia de prensa dada el último viernes, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), expresó su inquietud frente al contexto de las próximas elecciones y el actual escenario de “violencia” en el que se encuentra el país por el aumento de actividades criminales.

“Nosotros creemos que la próxima elección va a ser violenta, y va a serlo porque tenemos y es de público conocimiento: crimen organizado, minería ilegal, tala ilegal”, mencionó el titular de la ONPE durante su presentación ante en Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que evalúa su ratificación en el cargo.

Para Corvetto, las organizaciones criminales estarán a la expectativa de cómo se desarrollarán las actividades electorales, que involucra a los candidatos y sus respectivos partidos, así como a los grupos políticos y los votantes.

“Y tenemos que tener mapeado dónde puede despertarse conflicto y tenemos que poder estar en la capacidad de reaccionar y asegurar que pese a la situación que se produzca podemos hacer la elección”, añadió.

¿Qué dijo Corvetto en la reunión con el JNE?

En su presentación, Corvetto Salinas solicitó un aumento en la capacidad legislativa electoral, la optimización del padrón electoral, la actualización del registro de peruanos residentes en el extranjero y la promoción del voto electrónico.

Además, admitió que la credibilidad de la ONPE fue afectada por las falsedades difundidas sobre las elecciones del 2021.

“Eso nos lleva a tener una comunicación omnicanal que hoy tiene la ONPE y no tenía. En el 2021 La ONPE no estaba preparado para asumir una la ola de desinformación como la que tuvimos y hoy día estamos tratando de prepararnos”, indicó.

En otro punto de su intervención, Corvetto Salinas mencionó que, en el transcurso de cuatro años, la Contraloría General de la República ha emitido 830 informes relacionados con la ONPE, de los cuales 436 incluyen sugerencias que el organismo electoral ya ha puesto en práctica.

Piero Corvetto está al frente de la ONPE desde el año 2020 | Foto: ONPE

“En 393 de los 830 no se identifican situación adversa. Hay que decir con claridad que no todos los informes de Contraloría dicen que hay un problema, no todos dicen que hay una recomendación”, agregó.

Corvetto Salinas finalizará oficialmente su mandato en agosto de este año, completando así cuatro años desde su nombramiento en el 2020. Por ello, la mañana del viernes se presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para buscar ser ratificado por otros años más al mando de la ONPE.

La reunión se llevó a cabo con apenas cinco miembros del JNJ quienes solo pudieron entrevistar a Piero Corvetto como parte de la etapa final de evaluación. Cabe mencionar que, para que los jefes de la ONPE y Reniec permanezcan en el cargo, requieren el voto conforme de dos tercios del número legal de los miembros de la JNJ.

¿Cuándo son las próximas elecciones en Perú?

Una mujer pasa frente a un colegio electoral en Lima, Perú. 26 ene 2020. REUTERS/Sebastian Castaneda

Las elecciones generales en Perú se llevarán a cabo el domingo 12 de abril de 2026. En estos comicios, se elegirán al presidente y dos vicepresidentes de la República, 190 congresistas (60 senadores y 130 diputados), y 5 parlamentarios andinos para el período gubernamental 2026-2031.

Cabe mencionar que, ese mismo año también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026 donde se elegirán gobernadores, vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores municipales para las diversas provincias y distritos del país.