Ignacio Baladán sorprende con romántica propuesta de matrimonio a Natalia Segura en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Ignacio Baladán sorprende con emotiva propuesta de matrimonio a Natalia Segura en ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

En un momento cargado de emoción y sorpresa, el actual participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ Ignacio Baladán, dio un paso decisivo en su relación con la modelo Natalia Segura al hacerle una romántica propuesta de matrimonio dentro del famoso reality show.

El tan esperado momento llegó de manera inesperada para ‘La Segura’, cuando todos los integrantes del reality estaban reunidos en el sofá de la casa estudio. Todo empezó, cuando la presentadora del programa, Cristina Hurtado, les indicó que se dirigieran a la terraza para un evento especial.

Ignacio Baladán sorprende con emotiva propuesta de matrimonio a Natalia Segura en ‘La Casa de los Famosos Colombia’. (Captura: Wix)

Sin embargo, justo antes del encuentro, la colombiana sufrió un percance con una de sus piernas que casi le impide unirse al evento. Una vez en la terraza, la voz en off del reality sorprendió a todos al pedir que los famosos se colocaran en filas separadas por género, con una pasarela en el centro y una silla en el fondo, a la que Segura fue invitada a sentarse en primer lugar.

En un momento de suspenso, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ pidió que todos quedaran congelados, mientras dirigía unas palabras llenas de amor hacia la influencer colombiana, con quien lleva 2 años de intenso amor. Ignacio le pidió que no se moviera para que no sea sancionada. “Así me gusta verte, como la reina que sos”, mientras la miraba sola.

“¿Quería pedirte que te cases conmigo?”, expresó el influencer paraguayo con emoción, mientras el líder del programa autorizaba a Segura a ser la única persona que podía moverse. Con un grito de alegría, la modelo respondió afirmativamente, sellando así su compromiso con el paraguayo en medio de la ovación y los aplausos de sus compañeros de casa.

“Siii”, fue la respuesta de la influencer colombiana sin poderse mover, y estirando la mano para recibir el anillo de compromiso.

Usuarios en redes sociales celebran el compromiso de Ignacio Baladán y Natalia Segura

El anuncio del compromiso entre Ignacio Baladán y Natalia Segura ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Como se anticipaba, el exchico reality reveló que planeaba proponerle matrimonio a la modelo durante su participación en el programa de telerrealidad ‘La Casa de los Famosos - Colombia’.

Ante esta noticia, los usuarios de las redes sociales han expresado sus buenos deseos para la pareja en esta nueva etapa de sus vidas después de dos años de relación. Los mensajes de felicitación y apoyo han inundado las plataformas digitales, mostrando la alegría y el entusiasmo de los seguidores por el compromiso de Ignacio y Natalia.

“Soy el poste que menos”, “A mí no me han querido, es, pero nada”, “Tan tierno ese hombre.. 🤩”, “Me muero que belleza de hombre, tan formal como los saludo a todos, definitivamente la descendencia no pelea con nadie, qué caballero”, “llore con Ignacio”, “Qué lindo Baladán”, fueron algunos comentarios.

Momento en el que Ignacio Baladán llega a la casa estudio para pedir matrimonio a La Segura - crédito Canal RCN

¿Cómo inició la relación entre Ignacio Baladán y Natalia Segura?

La historia de amor entre Natalia Segura e Ignacio Baladán comenzó de manera algo inesperada y digna de una escena cinematográfica. La creadora de contenido, conocida como ‘La Segura’, relató que su encuentro inicial con el exchico reality ocurrió justo después de un periodo difícil para ella, habiendo estado varios meses en cama debido a un procedimiento estético. Decidida a retomar su carrera en las redes sociales, organizó la grabación de un video en el que participaría Baladán, a quien no conocía personalmente hasta ese momento.

“Cual novela entré al ascensor del hotel donde él se estaba quedando, con el productor, con la maquillista, con mi manager (…) Y el ascensor era bien chiquito, cuando ¡Pum! Cerrándose las puertas del ascensor, entra corriendo Baladán”, contó la colombiana en ‘La Casa de los Famosos’.

La chispa entre ellos surgió en un encuentro casual dentro de un ascensor en el hotel donde Baladán se alojaba. Acompañada por su equipo de trabajo, ‘La Segura’ se encontró de frente con el uruguayo justo cuando las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse. A pesar de la brevedad del encuentro, el saludo y presentación formales fueron el preludio de lo que estaba por venir.

Durante la jornada de grabación, ambos sintieron una conexión instantánea, lo que dio inicio a una serie de coqueteos y encuentros que fortalecerían su vínculo. La modelo compartió con sus compañeros de ‘La Casa de los Famosos’ cómo aquel primer momento de atracción le provocó una sensación intensa, indicio claro de su interés mutuo.

“A mí me pasó un corrientazo por el estómago y yo por dentro dije: ‘Ay, juep..’”, le confesó a sus compañeros. La relación evolucionó rápidamente, y después de varios encuentros y tan solo tres meses más tarde, Baladán le propuso a La Segura que fueran novios, oficializando así su relación. Desde entonces, la pareja ha compartido su amor y algunos de los altibajos de su relación públicamente, convirtiéndose en un tema de interés para sus seguidores.