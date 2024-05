Día de Star Wars: Fans de la saga en Perú verán el reestreno del Episodio 1 en cines

El Día de Star Wars es una celebración mundial en la que fans de la saga comparten su afición por el mundo creado por George Lucas en la década de 1970. Este año los seguidores de la saga se preparan para el reestreno del Episodio I en cines. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA)

Luego de 25 años de su estreno en cines -en 1999- los fans de Star Wars podrán ver el reestreno del ‘Episodio I: La Amenaza Fantasma’ en salas, junto a activaciones y eventos organizados especialmente para la comunidad de seguidores de la saga, en uno de sus días más importantes del año, el Día Mundial de Star Wars, que se celebra cada 4 de mayo.

Es por este motivo que diferentes cadenas de cines, como Cinemark, UVK, Cineplanet y Cinepolis han destinado salas en sus sedes de todo el Perú para que los fans vean el inicio de la historia de un niño llamado Anakin Skywalker y el viaje que emprende al descubrir su vínculo con ‘la Fuerza’ junto a Obi Wan Kenobi y Qui Gon Jinn, dos Jedi que deben enfrentarse al resurgimiento de los Sith.

¿En qué cines se verá el reestreno del Episodio I de Star Wars?

En el caso de la cadena Cineplanet, se han organizado proyecciones en las salas de todo Lima, Arequipa, Piura, Cajamarca, Huancayo, Puno, Tacna y Trujillo. Las sedes son:

Alcazar, Arequipa, Arequipa Paseo Central, Arequipa Real Plaza, Brasil, Cajamarca, Caminos del Inca, Canto Grande, Centro, Centro Civico, Chiclayo, Comas, Cusco, El Polo, Guardia Civil, Huancayo Real Plaza, Huanuco Real Plaza, Juliaca, La Molina, Lurin, Mall Aventura Chiclayo, Mall del Sur, Norte, Piura, Piura Real Plaza, Plaza Santa Catalina, Primavera, Pro, Pucallpa, Puno, Puruchuco, Risso, Salaverry, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Santa Clara, Santa Clara Qhatu Plaza, Tacna, Trujillo Centro, Trujillo Real Plaza, Ventanilla, Villa El Salvador, y Villa María del Triunfo

Hasta centros comerciales realizarán activaciones y eventos especiales por el Día de Star Wars el 4 de mayo. (Foto: Captura/Jockey Plaza)

En el caso de Cinemark, las salas que se han destinado para ofrecer la proyección de ‘La Amenaza Fantasma’ son: Angamos, Asia, Gamarra, Jockey Plaza, Mallplaza Bellavista, Mallplaza Comas, Megaplaza, Plaza Lima Sur, y San Miguel. La sede de Jockey Plaza ya anunció que realizará activaciones con personajes caracterizados desde el 3 de mayo y los visitantes podrán ver algunas sorpresas con la temática de Star Wars.

Multicines UVK también prepara proyecciones del ‘Episodio I’ en sus salas de Lima, Ica y Tumbes: El Agustino, Ilo, Platino Panorama, San Martín, y Tumbes; aunque estas estarán habilitadas por dos días, hasta el 5 de mayo.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars cada 4 de mayo?

Entre los seguidores de Star Wars el 4 de mayo es una fecha importante porque es la elegida como el Día Mundial de Star Wars a raíz del juego de palabras en inglés entre ‘May the Fourth’ y la famosa frase de la saga “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”), utilizada tanto por Jedis como por personajes conocidos por ser ‘sensibles a la Fuerza‘ como una forma de desear buena suerte.

Aunque típicamente se asocia el 4 de mayo como el Día Mundial de Star Wars, el 5 de mayo también tiene un motivo especial conocido como ‘Revenge of the Fifth’ en referencia a la tercera película de las precuelas de la saga, Revenge of the Sith (La Venganza de los Sith). Es por eso que algunos fans también deciden realizar eventos en esa fecha.