“Un gustito”: César Acuña y su nueva camioneta de lujo Bentley que rondaría los 350 mil dólares

César Acuña, gobernador regional de La Libertad y líder del partido Alianza para el Progreso (APP), sorprendió a la población del norte del país con la reciente adquisición de una camioneta de lujo, de la exclusiva marca británica Bentley, valorizada en 350 mil dólares.

El costoso vehículo fue visto estacionado en los exteriores de la sede del Gobierno Regional de La Libertad. En los últimos días, captó la atención de transeúntes, funcionarios de su misma gestión y de los hombres y mujeres de prensa.

La lujosa camioneta no pasó desapercibida y motivó que el también fundador de la Universidad César Vallejo (UCV) sea consultado por los medios de comunicación acerca de su llamativa y más reciente adquisición.

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, sorprendió a los trujillanos con la adquisición de un costoso auto Bentley. (Composición: Infobae Perú)

“En las redes (sociales) se comenta mucho sobre un nuevo vehículo que está usando y recuerde que los políticos siempre están en la mira por algún tipo de bien que usan, ¿no es cierto?”, comentó un reportero local.

A lo que Acuña respondió: “Creo que haber trabajado 43 años y darse un gustito con su trabajo, creo que lo merezco, ¿no? Lo importante es que no es producto de la corrupción, no es producto de negociar obras, es producto del esfuerzo, del trabajo”.

Esbozando una sonrisa, Acuña agregó: “De repente no me voy a quedar ahí, de repente me compro algo más”. El hombre de prensa replicó: “¿Un avión?”. Y este bromeó con que podría ser “una avioneta”.

Gobernador regional de La Libertad en su lujosa vivienda. | New York Times (Angela Ponce)

La nueva adquisición del líder de APP desató indignación en un sector de la población. A través de las redes sociales, numerosos cibernautas expresaron su fastidio por considerarlo que “es una cachetada a la pobreza”.

“Mientras toda la región La Libertad es un desastre y ni qué decir de Trujillo”, comentó la usuaria Jimena Sandoval.

Otro cibernauta, identificado como David Flores Medina, escribió en X (antes Twitter): “El problema es la falta de empatía siendo aún gobernador... Una cachetada a los pobres”.