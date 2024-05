Wilson Soto, congresista investigado, defiende retorno de inmunidad para hacer “una correcta fiscalización y control político”

Legislador de Acción Popular defendió su cuestionable proyecto. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

A los cuestionamientos contra Wilson Soto, uno de los parlamentarios acusado de presunto plagio e incluido en el caso ‘Los Niños’, se le suma la presentación de un proyecto de ley que busca restablecer la inmunidad parlamentaria. Si bien este mecanismo se eliminó hace menos de cuatro años, el legislador argumentó que debe retornar a fin de ejercer una “correcta fiscalización y control político”.

“Yo creo que el Parlamento ahora es uno vulnerable. Cuando estaba el señor [Martín] Vizcarra presentaron un proyecto populista y muchos congresistas se prestaron y ahí se bajaron la inmunidad parlamentaria, porque hay mucho. Con la inmunidad parlamentaria, un parlamentario va a hacer una correcta fiscalización y control político”, manifestó en diálogo con RPP Noticias.

“¿Por qué eliminaron la inmunidad parlamentaria? El señor Vizcarra ha hecho una campaña para el desprestigio del Parlamento y ellos gastaron millones de soles porque el señor Vizcarra no quería que le investiguen, no quería que el Congreso fiscalice, no quería que haga control político; esa fue la finalidad”, agregó.

El Congreso de Perú, en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

La presentación del Proyecto de Ley 5652/2023-CR ante la Comisión de Constitución encendió el debate sobre el alcance del poder legislativo en relación con el sistema judicial. Expertos señalan que la inmunidad de los parlamentarios sirvió de escudo frente a acusaciones de conductas indebidas, facilitando situaciones de impunidad.

“La inmunidad parlamentaria, aunque teóricamente es defendible, enfrenta actualmente serias críticas debido a investigaciones que apuntan al involucramiento de legisladores en actividades criminales,” indicó el especialista en derecho electoral, Jorge Jáuregui, en declaraciones para RPP.

Alejandro Boyco, politólogo, comentó a al mismo medio que la eventual aprobación del proyecto significaría un paso atrás en la lucha por erradicar la corrupción, perpetuando la sensación de inmunidad en las esferas del Estado. “Esto complicaría aún más el proceso de justicia,” afirmó.

Por su parte, Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, criticó la iniciativa, destacando que su promoción por parte de legisladores actualmente bajo investigación muestra un interés personal más que un compromiso con principios legislativos adecuados.

El principal cuestionamiento hacia la inmunidad parlamentaria radica en que provee a los congresistas de un estatus especial frente a la ley, enfrentando oposición de figuras como Francisco Eguiguren y Cesar Landa, quienes abogan por restringir o eliminar esta prerrogativa.

Wilson Soto sustentó proyecto de ley restablecer la inmunidad parlamentaria. Comisión de Constitución evaluará la propuesta. (Composición Infobae Perú)

Pese a su elaboración e insistencia, el autor de la norma no acudió a la Comisión de Constitución para exponerla. Debido a su ausencia, la presidenta del grupo de trabajo parlamentario, Martha Moyano, suspendió el desarrollo del tema y anunció que este será reprogramado para ser visto en la próxima sesión.

¿Qué dice el proyecto de ley?

El texto del proyecto de ley sugiere una modificación al artículo 93 de la Constitución Política del Perú para establecer que los congresistas no puedan ser procesados o detenidos sin autorización previa del Parlamento o de la Comisión Permanente, salvo en caso de delito flagrante.

Además, propone que si en un plazo de 30 días no se autoriza la detención o el inicio de un juicio por delito flagrante, se procederá automáticamente por “silencio administrativo positivo”.

Wilson Soto es rechazado en dos ocasiones

Aunque no es el único parlamentario que evidenció el rechazo por parte de algunas personas, es uno de los que más se han reportado esta clase de videos. Ambos registrados durante la semana de representación en Huancavelica.

“¿A qué has venido, Wilson? ¿Tienes cara todavía? Tú tienes hocico, oye. Vienes tan descaradamente, Wilson. Te hemos apoyado, nunca seas así. ¿A qué has venido?”, se le oye decir a uno de los pobladores perteneciente a la comunidad de Chanquil, en la provincia de Acobamba.

Mientras que en otra ocasión tuvo que huir abordo de una patrulla de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Angaraes, en medio de gritos de ‘¡traidor!’ y ¡fuera, Wilson!’.