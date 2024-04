Patricia Benavides niega recepción de coimas y se alista para volver al Ministerio Público: “Yo voy a regresar”

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, negó este domingo que haya recibido sobornos durante su gestión y confió en que regresará al Ministerio Público después que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera la restitución de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Yo voy a regresar. Dios lo dirá”, dijo en una entrevista difundida por Cuarto Poder de América TV, pese a que enfrenta una suspensión por la JNJ hasta la primera semana de junio próximo y en medio de nuevas acusaciones. Según documento fiscal difundido esta semana, Benavides habría recibido una coima de 30 mil soles a través de su exaseor y ahora colaborador eficaz, Jaime Villanueva.

El pago, efectuado por el empresario Giancarlo Valer, tenía como objetivo beneficiar a una determinada empresa en el proceso de adquisición de computadoras. De acuerdo con la pesquisa, Benavides no solo recibió el dinero, sino que también expresó su agradecimiento y mencionó que lo destinaría al pago de tratamiento médico para su hijo, unos señalamientos que ella rechaza con rigor.

“Nunca lo he conocido [a Valer], no he escuchado ni su nombre hasta leer esta disposición. Desconozco totalmente de quién es el señor”, aseguró.

En desarrollo.