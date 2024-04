Carles Puyol reveló por qué nunca se cortó el cabello e hizo reír a los panelistas de ‘Al Ángulo’: “Pierdo la fuerza”

Carles Puyol se encuentra en el Perú y fue el invitado estrella del programa deportivo ‘Al Ángulo’. El exdefensor español repasó muchos capítulos de su extensa carrera como futbolista, desde su exitosa etapa en Barcelona llena de muchos títulos hasta su logro histórico de ganar la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 con la selección de España.

Pero, Franco Cabrera, conductor del panel, sorprendió al multicampeón ‘culé' con un peculiar tema. “Siempre he admirado tu trabajo, pero también tu caballera”, inició el peruano. “Pierdo la fuerza”, respondió rápidamente el español causando las carcajadas en el set. El integrante de Movistar Deportes lanzó su pregunta. “¿Siempre la tuviste?”.

‘Puyi’ contestó afirmando y pasó a explicar el motivo de su look. “Siempre fui con el pelo largo, es como me gusta, forma parte de mí, las primeras guerras fueron con mi madre en casa, mi padre no se metía en esto, mi madre siempre me decía ‘¿Cuándo te vas a cortar el cabello?’ Si ella no lo consiguió, no lo va a conseguir nadie”.

El excapitán de España, por último, recordó que varios entrenadores quisieron quitarle la ‘melena’. “(Louis) Van Gaal también me preguntó, en la entrada del Barcelona me dijeron que tenía que cortarme el pelo si es que me fichaban, es lo único que no he cumplido cuando he dado mi palabra. Van Gaal me preguntó si no tenía dinero para cortarme el pelo y le dije que no tenía tiempo, dinero sí”.

Carles Puyol hizo toda su carrera en Barcelona. Debutó y se retiró en el club 'azulgrana'. Historia pura.

Puyol elogió a Pizarro y Sotil

Carles Puyol, por otro lado, se refirió a figuras del fútbol peruano. En primer lugar, destacó a Claudio Pizarro por su participación en la Champions League. Y es que el ‘Bombardero de los Andes’ disputó el máximo torneo UEFA con Werder Bremen y tuvo la oportunidad de levantar el trofeo tiempo después con Bayern Munich de la mano de Pep Guardiola. “Tuvo una carrera muy buena, es el que me viene a la mente”, exclamó el exdefensor.

El campeón del Mundo con España, asismismo, tuvo comentarios positivos hacia a Hugo Sotil, el único peruano que vistió la camiseta de Barcelona e hizo historia en las cuatro temporadas que permaneció. “Una persona muy querida y bienvenida en Barcelona que aportó mucho al club”. Javier Mascherano, quien acompañaba a ‘Puyi’ en la conferencia, también habló del exdelantero. “A mí me tocó verlo, fue al club y pudimos tener algunas charlas cortas”.

El jugador español y argentino se refirieron al aporte del peruano en Barcelona. (ATV)

¿Por qué Puyol está en Perú?

Son pocas las veces que jugadores de clase mundial llegan al Perú. Algunos para jugar, otros por turismo, pero ese no es el caso de Puyol. El zaguero se encuentra retirado desde hacer muchos años y tampoco vino para conocer los lugares más bellos del país. Pero, eso sí, la razón de su visita está relacionada al fútbol.

El exintegrante de la selección española y el ‘Jefecito’ Mascherano pisaron suelo limeño con el trofeo de la Liga de Campeones por una campaña publicitaria de una famosa marca de cerveza en conjunto con el certamen europeo. Gracias a dicha iniciativa, los fanáticos peruanos tendrán la oportunidad de tomarse una foto con la ‘Orejona’.

Carles Puyol y Javier Mascherano con el trofeo de la Champions League en Perú - Créditos: Instagram.

La carrera de Carles Puyol

Carles Puyol desarrolló una destacada carrera, principalmente en el Barcelona, donde se convirtió en ídolo. Se unió a las categorías inferiores de la institución ‘azulgrana’ en 1995 y debutó con el primer equipo en 1999. Con calidad y sobre todo liderazgo, se ganó la admiración dentro y fuera del campo. Capitaneó al conjunto ‘culé’ en numerosas ocasiones, consiguiendo seis títulos de La Liga, tres Copas del Rey y tres Ligas de Campeones de la UEFA.

Además de sus éxitos a nivel de clubes, el nacido en La Pobla tuvo una trayectoria internacional significativa con la selección española. Fue parte integral del equipo que ganó la Eurocopa 2008 y el histórico Mundial de 2010, donde la ‘furia roja’ se consagró campeona por primera vez. ‘Puyi’ se retiró en 2014, dejando un legado como uno de los defensas más destacados de su generación.