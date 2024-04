Carles Puyol y Javier Mascherano en Lima: la importancia de Claudio Pizarro en la Champions League y el respeto por la carrera de Paolo Guerrero

Mascherano y Puyol se encuentran en Perú como representantes de la Champions League. - Crédito: Difusión

Dos mitos del Barcelona se encuentran en Lima. Son ni más ni menos que Carles Puyol y Javier Mascherano, otroras deportistas que alcanzaron la gloria con el Barcelona en toda competición que apareció al frente, sobre todo en la Champions League, donde realizaron enormes campañas que ubicaron a los ‘azulgranas’ en los ojos de todo el mundo durante varios años.

Instalados en el hotel Westin, ‘Puyi’ y el ‘Jefecito’ atendieron a la prensa nacional para referirse a todos los temas relacionados a la Liga de Campeones, pero también se abrieron un breve espacio para responder interrogantes vinculadas con el Perú. Por ejemplo, en una intervención no dudaron en destacar a Claudio Pizarro como el futbolista peruano más importante de la historia de la UCL.

“Pizarro, sin duda”, expresó inmediatamente Carles. “Tuvo una carrera muy buena, es el que me viene a la mente”, añadió. A su vez, Mascherano ahondó más en la figura del exdelantero peruano que hizo historia en la Bundesliga, aunque añadió a un goleador de mil batallas que aún se encuentra vigente a sus 40 años: “En las últimas décadas tanto Pizarro como Paolo Guerrero han sido los dos grandes referentes de Perú a nivel internacional, dos jugadores que han hecho una de mucho tiempo en el Bayern München”.

Tanto Carles como Javier reconocen a Claudio como el futbolista peruano más importante de la Champions League. | VIDEO: Renzo Galiano - Infobae Perú

“Guerrero es un rival muy difícil”

El ‘Jefecito’, entretanto, repasó su etapa como futbolista de la selección argentina cuando tuvo que cruzarse con el ‘Depredador’, quien le generó varios dolores de cabezas no sólo en la era profesional, sino también cuando eran juveniles.

No obstante, existió un momento muy particular entre ambos en un cotejo de las Eliminatorias Rusia 2018. Por aquel entonces, ambos capitanes se enfrascaron en un amago de discusión que quedó reflejado en una imagen portentosa que dio pie a primeras planas digitales. Por supuesto que Javier aclaró ese tema.

“El partido terminó 0-0. Nosotros estábamos muy necesitados de ganar. Y sí, hubo un encontronazo en el primer tiempo con Paolo Guerrero, pero es el típico encontronazo de partido. La verdad que me he enfrentado muchas veces a Paolo y siempre ha sido un rival muy difícil de marcar y neutralizar, pero siempre he respetado su trayectoria y todo lo que significa para el Perú, no sólo en selección sino también en el país”, precisó.

El 'Jefecito' aseguró que respeta la carrera del capitán de Perú. | VIDEO: Renzo Galiano - Infobae Perú

“Perú está en un recambio”

Mascherano tiene claro que la ‘bicolor’ está en una evolución que considera positiva a partir de su último cruce con la U20 en el reciente Sudamericano de la categoría. En esa misma línea destacó lo hecho por Ricardo Gareca en los últimos procesos Conmebol.

“Perú está en un recambio después de todo el proceso que ha tenido Gareca, que ha sido muy bueno donde llegaron al Mundial y quedando a puertas del siguiente. Ahora me parece que está tratando de reacomodarse”, dijo.

Asimismo, hizo hincapié en la gestión de José Guillermo del Solar en las formativas: “Le ha tocado los juveniles a ‘Chemo’. Han elegido a una persona con mucha capacidad y que es un referente del fútbol de Perú. Ese es un buen camino para iniciar. Me parece que Perú está en el momento de reconstruir, algo que le pasa a todas las selecciones”.