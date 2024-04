Rodrigo González revela qué tipo de vínculo hay entre Natalia Otero y Julián Zucchi: “Ella me lo contó”. | Amor y Fuego.

La disputa mediática que involucra a Julián Zucchi y Yiddá Eslava se intensifica con la aparición de nuevas figuras en el escenario, entre ellas, la argentina Natalia Otero, amiga cercana del exintegrante de ‘Parchís’, quien ha lanzado críticas contra la actriz cómica y ha compartido detalles sobre la relación entre los dos.

“Me agota la señora, me enfurece ver su victimización, años siendo un pollerudo, un bolu** que acataba todo lo que ella quería y decía. Años alejándote de todos tus amigos, de mí entre otros, de tu familia. Pero que manera tan profesional de manipular, ella una maestra, te destruye a nivel nacional, y luego manda carta notarial para que no puedas aclarar nada”, escribió la popular ‘Payasita’.

Al enterarse de los fuertes comentarios que lanzó la excantante y animadora argentina, Rodrigo González no dudó en dar una opinión sobre este tema, indicando que Natalia Otero debería de evitar hablar sobre este nuevo escándalo, pues ella tiene un pasado bastante cercano a Julián Zucchi.

Natalia Otero revela detalles de las crisis de pareja que vivieron Julián Zucchi y Yiddá Eslava.

Asimismo, criticó con dureza al argentino por presuntamente utilizar a Priscila Mateo, su actual pareja, para hacerle comentarios amorosos en medio de las fuertes acusaciones que hizo Yiddá Eslava en su contra, así como los fuertes comentarios que hizo su excompañera en el video que él publicó en su cuenta de Instagram para que sus detractores lo insulten.

Fue en ese momento que el popular ‘Peluchín’ decidió cometer una infidencia, recordando que él y Natalia Otero en algún momento coincidieron en Latina, por lo que compartieron varios momentos a lo largo de su carrera profesional.

De acuerdo a Rodrigo González, la ‘Payasita’ le contó que era bastante cercana a Julián Zucchi por el amorío que tuvieron en el pasado, cuando ambos eran muy jóvenes y participaban en la misma agrupación musical. Según el conductor de ‘Amor y Fuego’, la argentina tuvo su primera relación sexual con Julián, por lo que son bastante unidos.

Yiddá Eslava desmiente a Julián Zucchi. (Composición Infobae)

“Ellos eran muy amigos. A mí me contó Natalia que eran muy cercanos, cuando eran chicos (...) Me contó que con Julián fue....su primera vez, si yo sé eso, de repente Yiddá tenía cosas”, sostuvo Rodrigo González ante la sorpresa de su compañera Gigi Mitre.

En ese sentido, la figura de Willax Televisión deslizó la posibilidad de que entre el argentino y Sandra Abellón, otra exintegrante de ‘Parchís’, haya habido un romance, pues fue con la mujer que recientemente se vio en su viaje a Argentina, donde presuntamente le fue infiel a Yiddá Eslava.

Yiddá Eslava desmiente a Julián Zucchi

Yiddá Eslava volvió a desmentir a Julián Zucchi, afirmando que el argentino tenía pleno conocimiento sobre las cartas notariales que le iba a enviar, pues no deseaba que se lleve una sorpresa cuando aterrizara en Lima. Asimismo, contó que ella fue la que quedó sorprendida cuando vio la publicación que hizo su expareja, en el que aseguraba que no sabía nada de los documentos.

“Le mandé las cartas también escaneadas ya notariales, porque el señor estaba en Argentina y justamente como a mí no me gustan las sorpresas, yo hablé previamente con él. La sorpresa me la llevé yo, cuando vi la publicación diciendo, ¡Oh sorpresa! Lo que me acabo de encontrar llegando a Lima y yo dije ¿qué cosa? Cuando yo tres días antes ya le había enviado eso y de prueba tengo, obviamente, la carta que se mostró”, expresó.