Janet Barboza acusa a Yiddá Eslava de insultar a reportera por difundir audios: “Lisuras irreproducibles”

Yiddá Eslava evidenció su molestia en Instagram, luego de que ‘América Hoy’ evidenciara unos audios en los que habla de temas privados sobre su separación de Julián Zucchi, en los que incluye la división de los bienes que adquirieron juntos. El programa presentó esta información como contenido exclusivo, pero horas más tarde Eslava resaltó que esta era una conversación privada que fue filtrada a la prensa.

Tras la acusación de Yiddá contra el programa, al que tildó de irrespetuoso e irresponsable, Janet Barboza, integrante de la conducción de este espacio, salió a defenderlo mediante una transmisión en vivo en Instagram. En esta comunicación con el público, la popular ‘Rulitos’ reveló que la actriz se habría comunicado con la reportera que cedió estos audios y, bastante ofuscada, la insultó.

“Lo que le ha dicho Yiddá Eslava a nuestra reportera es irreproducible. Soy una mujer de 49 años y créanme que hablo lisura cuando me provoca, pero digamos que hay otras que Yiddá Eslava maneja. Decirle de la P.. ya se imaginan qué ¿verdad? A la periodista con la cual tú hablaste, a la cual le filtraste información”, expresó al inicio la conductora.

Tras ello, mencionó que toda la información la manejan los presentadores del programa, por lo que no cree en el papel de víctima de Yiddá Eslava y le pidió que suma la responsabilidad de sus actos. Agregó que entiende el mal momento que vive a raíz de una infidelidad, pero eso no justifica el actuar que tiene.

“Es información que los conductores manejamos, que hicimos preguntas al aire y después ponerte en esta situación de víctima, no Yiddá, eso no es de mujeres, eso no es ser responsable porque la irresponsable eres tú. Eres ya una mujer adulta y nuevamente me reafirmo en lo que he dicho. Entiendo que estás pasando por un mal momento, sé lo que es que te partan el corazón, conmigo también lo hicieron y públicamente”, sentenció la presentadora de televisión.

¿Cuáles son los audios que le molestaron a Yiddá Eslava?

La mañana del 10 de abril, el programa ‘América Hoy’ expuso un audio en el que Yiddá Eslava revela un cambio abrupto en un acuerdo previo alcanzado con su expareja Julián Zucchi. En el audio divulgado, la actriz relata cómo inicialmente acordaron una conciliación para resolver sus diferencias empresariales con respecto a Wallaz Perú, su empresa en común. Sin embargo, tras un viaje del artista a Argentina, las condiciones del acuerdo fueron modificadas drásticamente, triplicando el precio de las acciones que Eslava debía adquirir, según se compartió en el mencionado programa.

“Se fue Argentina, no sé con quién habló y dijo: ‘sabes qué, las cosas van a cambiar, como tú saliste a decir que yo fui infiel, bueno ¿sabes que voy a hacer?, voy a quitarte todo y yo.. qué cosa”, expresó Eslava. Este giro en los acontecimientos desató una serie de acciones legales por parte de la peruana incluido el envío de cartas notariales restringiendo al argentino de mencionarla en medios y acceder a las oficinas de la productora.

La controversia ha alcanzado un punto crítico con la denuncia de Yiddá sobre la violación de su privacidad tras la difusión de sus conversaciones personales por parte de ‘América Hoy’, un acto que la artista calificó de irrespetuoso e irresponsable a través de sus redes sociales.

“Es terrible lo que pasó hoy en ‘América Hoy’ han sacado una conversación privada con una “supuesta amiga” a la cual le estaba contando temas privados, es una lástima y me duele que ni siquiera eso se respete, yo no he declarado para ellos, han filtrado un audio sin mi consentimiento, son unos irrespetuosos e irresponsables”, expresó la artista en sus redes sociales.