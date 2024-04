Dueño de restaurante de Los Olivos denuncia extorsión mortal: exigen S/8 mil por su vida

Dueño de restaurante de Los Olivos denuncia extorsión mortal (Créditos: Panamericana TV).

En un acto audaz y temerario, un conjunto de ocho individuos irrumpió en un restaurante especializado en comida amazónica, ubicado en la avenida Huandoy, Los Olivos, con el propósito de extorsionar al dueño del establecimiento. El incidente, que conmocionó a los vecinos de la zona, tuvo lugar hace tres días, cuando los extorsionadores exigieron al propietario, identificado solo como Carlos, el pago de 8 mil soles mensuales para no atentar contra su vida y la de su familia.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar, los sujetos, que arribaron en una camioneta, ingresaron al restaurante denominado Paladar Amazónico durante la noche, sin importarles que en ese momento, el dueño se encontrara cenando con sus hijas menores de edad. Frente a ellos, los malhechores lanzaron amenazas y exigencias de dinero, mostrando una total falta de escrúpulos.

Carlos contó, en conversación con Panamericana Televisión, que uno de los delincuentes le advirtió sobre no denunciar el hecho, bajo la amenaza de muerte. “Uno viene y me dice que no lo denunciemos porque sino que me iban a matar. Otros dos me pidieron 8 mil mensuales y dos mil semanales. Me dijeron ‘si no pagas, nos llevaremos tu carro’”, relató consternado.

El hombre pide la acción de los policías ante esta denuncia - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana Televisión.

Tras el evento, los sujetos procedieron a subirse al vehículo del empresario, gesto presenciado por algunos de los clientes del restaurante. Esta situación permitió que uno de los comensales reconociera a uno de los extorsionadores, lo cual llevó al dueño a presentar una denuncia ante la Depincri del sector.

No obstante, la situación se agravó el último domingo, cuando uno de los chantajistas regresó al local, exigiendo que Carlos retire la denuncia. “Vino a las 9:30 de la noche. Estaba borracho y drogado. De frente me amenazó”, relató, quien ahora se encuentra en una situación de temor y urgencia.

Por esa razón, el propietario, que recién lleva hace un año trabajando en el restaurante de comida selvática, exigió a las autoridades policiales acelerar las investigaciones para garantizar la seguridad de su familia y la suya propia.

El dueño del restaurante teme por la salud de sus familiares - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana Televisión.

Extorsiones en Perú

En el Perú, las extorsiones se han establecido como una problemática delictiva frecuente a lo largo del territorio nacional. Según las denuncias registradas por este delito el 2023, se observa un notable incremento del 44% en este tipo de casos, al alcanzar un total de 22,302 incidentes.

Este aumento se ve reflejado en el reporte presentado por el Sistema de Denuncias de la Policía (Sidpol), en el cual se señala que, en al menos 12 regiones peruanas, la prevalencia de este delito se ha elevado entre un 100% y un 220%, evidenciando una situación preocupante de inseguridad ciudadana en dichas áreas.

Las extorsiones preocupan a los ciudadanos - Créditos: Agencia Andina.

Las situaciones más preocupantes respecto a las extorsiones se observan en las regiones de Amazonas y Ayacucho. En el primer caso, el número de denuncias se disparó de 103 a 330 en el periodo indicado, representando un crecimiento del 220 %. Por su parte, en la segunda región, también fue testigo de un notable incremento en la incidencia de este tipo de delitos, con las denuncias elevándose de 117 a 351, lo cual significa un aumento del 200%.

Aunque en las áreas de Lima, Piura, La Libertad y Callao no se superó el promedio de crecimiento en la incidencia de estos delitos, es importante destacar que estas zonas acumulan la mayor cantidad de casos reportados, sumando un total de 14.870 denuncias. Asimismo, regiones como Cajamarca, Moquegua, Apurímac, Junín, Puno, Huancavelica, Loreto y Cusco han registrado incrementos superiores al 100 %.