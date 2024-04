Julián Zucchi invita a sus detractores a insultarlo luego de confesar infidelidad: “Solo por 24 horas”

Julián Zucchi pide que lo insulten en Instagram.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava vuelven a estar enfrentados. Pese a que el argentino negó las acusaciones de infidelidad de la madre de sus hijos, un audio que publicó el programa ‘Amor y Fuego’ diría totalmente lo contrario.

De acuerdo a este material, el argentino admitió frente a su expareja que le había sido desleal. “La relación técnicamente terminó porque yo fui y estuve con otra mujer. Sí, técnicamente terminó por eso”, se le escucha decir.

“Bueno Yiddá, yo sé que te dañé, yo solo una vez en los 11 años te fui infiel. Yo sí, fantaseé con que quizás la podía volver a ver y estaba sabiendo qué me pasaba con eso. Estaba descubriendo qué carajos me pasaba con eso. Yo nunca quise ser infiel, no quería ser infiel. Yo no lo quería”, indica.

Esta revelación causó revuelo en las redes sociales, especialmente porque Julián Zucchi siempre negó estas acusaciones, incluso dijo que iba a arreglar este problema con Yiddá Eslava por la vía judicial, dando a entender que la demandaría por difamación.

Julián Zucchi se pronuncia luego que Yiddá Eslava le impidió ingresar a su productora. Instagram

Invita a que lo insulten

Aprovechando la indignación que causó la revelación de este audio, Julián Zucchi publicó un video en el que invitaba a sus detractores que lo insulten o lo comparen con otra persona.

“Señores y señoras. Damas y caballeros, además de personas con dedos ágiles para escribir comentarios en redes sociales. Hoy tengo una propuesta única. No es el Black Friday, ni tampoco una promo para auspiciadores porque no los tengo, así que bienvenidos al primer hot sale de insultos para mí”, comentó.

Asimismo, señaló que este día era el apropiado para que todas las personas que desean desahogarse con él, lo han, sin importar el tipo de insulto que quieran dejarle. Eso sí, aclaró que iba a permitir todo esto durante un plazo de 24 horas.

Julián Zucchi perdió importante proyecto.

“Voy a dejar los comentarios abiertos en esta publicación, para que vengan a decirme todo. ¿Quieren comprarme con alguien? Lo arroban. ¿Quieren hacer chistes? Lo hacen. Háganlo, sean libres, sean creativos y insulten con todo lo que tienen, este es su momento, aprovechen para desfogarse detrás de un celular, de un teclado”, sostuvo.

“Hoy es el día para liberar esos aspectos miserables de sus vidas que ustedes reflejan en los famosos, pero háganlo aquí y me etiquetan a mí. Así que comienza hoy el hot sale de los insultos para Julián Zucchi. Ojo, es una promo solo válida por 24 horas. Desde mañana buscaremos iniciar una nueva etapa, solo de comentarios positivos”, sentenció.

Yiddá Eslava y sus cartas notariales contra Julián Zucchi

Yiddá Eslava le envió dos cartas notariales a Julián Zucchi. En la primera le prohíbe que la mencione en cualquier medio de comunicación, mientras que en la segunda le indica que no puede ingresar a las instalaciones de la productora que ambos tienen en Barranco.

“(Durante este periodo) no le estará permitido el ingreso a las instalaciones que se encuentran en el inmueble. En ese orden de ideas, le solicito no realice ninguna acción cuyo propósito sea impedir o interferir el uso de las instalaciones por mi persona, mis dependientes y/o invitados. Caso contrario, he de tomar las acciones legales correspondientes”, se lee en el documento.