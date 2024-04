Expareja de Marcelo Tinelli habla de la posibilidad de volver con él tras enterarse que se separó de Milett Figueroa

Marixa Balli, expareja de Marcelo Tinelli, habla de la posibilidad de retomar el romance. | Almorzando con Juana / El Trece

En medio de especulaciones sobre la vida amorosa de Marcelo Tinelli y la actriz peruana Milett Figueroa, Marixa Balli, exvedette y antigua pareja de Tinelli, se pronunció sobre su relación pasada con él y la posibilidad de retomar el romance.

Durante una entrevista en ‘Almorzando con Juana’, programa argentino emitido por El Trece y conducido temporalmente por Mirtha Legrand, Balli describió su vínculo anterior con Tinelli como una etapa “muy linda, muy intensa” de su vida, resaltando la profunda conexión que ambos compartieron.

Sin embargo, fue enfática al afirmar que su interés actual hacia Tinelli se centra únicamente en mantener una “amistad”, descartando categóricamente cualquier posibilidad de reanudar una relación amorosa. “No, no, no. No está en mí volver con él. Yo quiero tener una amistad”, declaró Marixa, despejando dudas sobre sus sentimientos actuales hacia el conductor.

Aseguran que volverá con Tinelli

La conversación sobre la relación entre Tinelli y Figueroa ganó relevancia cuando Yanina Latorre, otra de las invitadas al programa, compartió que el conductor y la artista peruana habrían puesto fin a su relación amorosa. “Ellos lo niegan, él lo niega y se me ríe. No quiere terminar de blanquear”, comentó Latorre, añadiendo peso a los rumores de separación entre Tinelli y Figueroa.

“Con vos va a volver, estoy segura”, lanzó Latorre, vaticinando que Tinelli retomaría su romance con Marixa.

Balli aprovechó la oportunidad para reiterar su disposición de mantener únicamente una relación de amistad con Tinelli, subrayando la importancia del diálogo en su actual vínculo. “No quiero volver con él como relación. Tenemos un muy buen diálogo y hemos hablado mucho, pero mucho”, agregó, evidenciando el estrecho lazo de comunicación que mantiene con el exconductor de ShowMatch.

En cuanto a las actitudes que el locutor argentino tuvo con ella después de terminar su relación, Marixa opinó: “Se traba él conmigo, le pasa algo conmigo”.

La trama se complica aún más con las declaraciones de Latorre, quien insinuó una posible crisis entre Tinelli y Figueroa, sugiriendo que algo más profundo yace detrás de los rumores de separación. “Algo pasó. Con Marcelo somos muy amigos. Tengo un tema que no puedo contar porque hay cosas que, si no vendo a la fuente, pero eso está finiquitado”, sentencio Yanina, tajante, asegurando que Marcelo y Milett ya no estarían más juntos.

Pese a las afirmaciones de Latorre, la relación exacta entre Tinelli y Figueroa continúa envuelta en especulaciones y confirmaciones evasivas.

Milett Figueroa descarta regresar a Argentina

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa enfrenta incertidumbre tras confirmarse que la modelo permanecerá en Perú, sin planes inmediatos de regresar a Argentina para reunirse con el presentador. Según revelaciones hechas por Luis ‘Papelito’ Cáceres, representante de Figueroa - pese a los rumores - la pareja sigue junta, dialogando diariamente y manteniendo su amor a la distancia.

La situación compleja en la relación salió a la luz después de que se confirmara que las hijas de Tinelli no tienen una buena relación con Figueroa. Mercedes Cordero, panelista del citado espacio televisivo, expresó que Figueroa tenía agendado su regreso a Buenos Aires el 31 de marzo para celebrar junto a Tinelli. Sin embargo, cambios en los planes de viaje del conductor, quien se desplazó directamente hacia España para pasar tiempo con su familia, hicieron que Figueroa optara por permanecer en Lima, donde cumplía compromisos laborales y promocionaba una película de terror.

Cáceres, al ser consultado por el programa ‘Desperezate’ acerca del posible reencuentro de la pareja, no pudo confirmar una fecha para el regreso de Milett Figueroa a Argentina, dejando entender que, por el momento, no existen planes concretos para que esto suceda. Esta situación ha alimentado especulaciones sobre una posible pausa en la relación, aunque ambas partes aseguran que siguen juntas y enamoradas.