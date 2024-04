Visa a México: peruanos se quejan del caos y desinformación para el trámite en la embajada mexicana

Los peruanos que viajarán a México llegaron a la embajada de ese país, para intentar conseguir la visa, ante el requisito impuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. | Canal N

En los primeros días de apertura para el trámite de visas en la Embajada de México en Lima, una inesperada avalancha de ciudadanos peruanos se dio cita en busca de obtener el pase necesario para viajar al país norteamericano. La situación rápidamente se transformó en un escenario de caos, exacerbado por la desinformación y la falta de claridad en el proceso de solicitud.

Como se sabe, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, ha implementado una nueva medida que obliga a los ciudadanos de Perú a solicitar una visa si desean ingresar al país por motivos turísticos o cualquier otra actividad no remunerada. Esta decisión pondrá fin a la exención de visa de la que gozaban los peruanos desde 2012, entrando en efecto a partir del 20 de abril.

Desde las primeras horas de la mañana, largas colas con personas ansiosas por iniciar sus trámites comenzaron a formarse alrededor de la sede diplomática, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Jorge Basadre Grohmann, en San Isidro. Muchos de los presentes expresaron su frustración ante la ausencia de información precisa respecto a los requisitos, los plazos y los procedimientos a seguir.

Gobierno de AMLO reintrodujo la obligatoriedad de visa para todos los peruanos. Foto: composición Infobae

Peruanos se quejan por falta de información

La cámara de Canal N llegó a las afueras de la sede diplomática mexicana para constatar cómo se viene desarrollando el trámite de visas. En las imágenes se pudo apreciar una larga cola con personas tratando de recibir información a través del enrejado que era atendido por un vigilante.

Algunos solicitantes que tienen comprados sus pasajes para después del 20 de abril, fecha en la que empieza a regir la medida del Gobierno mexicano, comentaron haber llegado desde temprano, con la esperanza de ser atendidos de manera eficiente.

Desde tempranas horas se forman colas en la embajada mexicana por solicitudes de visa. - Crédito: Andina

Se informó que la Embajada de México en Lima habilitó un nuevo sistema de citas electrónicas al que se debe de solicitar mediante un código QR. Sin embargo, el desorden en la organización del proceso dificultaron la atención. Una de las personas que llegaron a la sede diplomática contó a Canal N que el personal de seguridad les compartió un enlace para que acceda a través de su celular, para llenar un formulario de atención.

“Aquí, en la puerta, nos dicen que todavía no nos atenderán, que recién se está actualizando su base de datos. Yo acabo de entrar en la mañana y todavía no hay resultados. Me dicen que la entrega de citas, requisitos, es a través del QR. Esto me perjudica porque yo tengo un viaje para el 22 de abril, ya tengo comprado mi pasaje y no sé qué hacer”, comentó un ciudadano al referido medio.

En la embajada mexicana, los peruanos expresaron su descontento con la política de Andrés Manuel López Obrador. Además, denunciaron dificultades en la página web para agendar citas de visa. “Yo viajo el 24 (de abril) por turismo. Es la tercera vez que voy a México. La web está colapsada. No se puede entrar, se pierde”, declaró un ciduadano identificado como Dante a RPP.

A quienes piden información, se les entrega un código QR. - Crédito: Andina

El malestar de los ciudadanos por no poder a la plataforma virtual de citas se agravó aún más cuando fueron notificados del plazo de atención. “Dicen que dentro 15 días nos dan la visa, pero he preguntado y me dicen que, porque esto recién empieza, se va a demorar cuatro semanas”, manifestó otro tramitante.

Se priorizará atención a peruanos que ya tienen pasajes comprados

La Embajada de México en Perú anunció medidas prioritarias para la atención y expedición de visas a ciudadanos peruanos que ya cuenten con boletos aéreos adquiridos, ante la inminente aplicación de la nueva regulación que regirá a partir del 20 de abril de 2024.

“Estamos atendiendo en una primera etapa a todas aquellas personas que ya tienen pasajes aéreos comprados. Esa es nuestra prioridad en este momento de atención”, indicó a RPP Adolfo Cépeda Soria, representante de asuntos políticos, prensa y medios de la embajada mexicana.

El jefe de Asuntos Políticos de la embajada de México en Lima, Adolfo Zepeda, indicó que se priorizará la atención a los peruanos que ya han comprado sus boletos de viaje. - Crédito: Andina

El funcionario mexicano indicó que el esfuerzo actual se centra en “acelerar y aumentar la capacidad de operación” para responder a las necesidades de los solicitantes. “La embajada está preparada para afrontar esta altísima demanda de servicio”, comentó.

Cépeda resaltó la importancia de que cada caso sea evaluado de forma individual, manteniendo el compromiso de procesar las solicitudes de manera justa y eficiente. “Lo que hemos hecho es prepararnos con una operación interna dentro de la sección consular de esta embajada para poder recibir esta altísima demanda” añadió.

Acuerdo que oficializa exigencia de visa a peruanos

¿Cuáles son los tipos de visa que se podrán solicitar en la Embajada de México?

Visa de turismo para estancias menores a 180 días por turismo o negocios sin percibir remuneración alguna. Incluye si solo se está en tránsito por México.

Visa por invitación para estancias menores a 180 días por invitación de una organización o institución, sin percibir remuneración alguna.

Visa para cursar estudios en una institución educativa mexicana, por menos de 180 días, sin percibir remuneración alguna.

Visa para ministros de culto o misioneros para efectuar actividades amparadas por una entidad religiosa debidamente registrada ante la Secretaría de Gobernación.

Visa de residencia temporal por oferta de empleo para trabajar con un empleador en México que ya tramitó tu permiso de trabajo ante el Instituto Nacional de Migración.

Visa de residencia temporal estudiante para cursar estudios en una institución educativa mexicana por más de 180 días.

- crédito composición Infobae Perú / Freepik / Tnews

¿Cuáles son los requisitos para obtener una visa para México?

En el caso específico de los peruanos que desean visitar México, deben de cumplir una serie de requisitos para obtener la visa de ingreso. Estas exigencias, delineadas meticulosamente por las autoridades migratorias mexicanas, abarcan desde la documentación básica hasta la demostración de solvencia económica. A continuación se detallan los papeles a presentar:

Formulario de solicitud de visa.

Proporcionar una fotografía a color del rostro, tomada de frente (4.0 X 4.5), con fondo blanco, sin lentes, acabado mate, y pegada en el espacio designado en el formulario.

Presentar el pasaporte original junto con una copia fiel del mismo.

En caso de no ser ciudadano peruano, presentar el carnet de extranjería o la Tarjeta Andina de Migración Virtual impresa que certifiquen su estancia legal.

Demostrar solvencia económica mediante al menos uno de los siguientes documentos: carta de presentación original del banco y extracto bancario de los últimos 6 meses; constancia de trabajo con fecha de ingreso, o documento que certifique propiedad o participación en una empresa o negocio; comprobante de propiedad de bienes inmuebles.

Los peruanos deben acreditar solvencia económica para tramitar la visa a México. - Crédito: Composición Infobae Perú / Aiesec Perú

¿Por qué el Gobierno de AMLO ahora pide visa a los peruanos?

De acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno de México, la obligación del visado se fundamenta en el “incremento sustancial” de connacionales que ingresan a dicho país con otros propósitos, aparte del turismo, lo que ha generado preocupaciones sobre el uso indebido de la exención de visa.

Desde 2012, los peruanos habían disfrutado de la facilidad de entrar a México sin visa para estadías de hasta 180 días. Esta política había sido implementada durante la presidencia de Felipe Calderón con el fin de fomentar la integración entre los países miembros de la Alianza del Pacífico.

Además, la medida mexicana de solicitar visa a los peruanos se enmarca en un contexto de tensión diplomática con Perú, exacerbada por las recientes declaraciones y posturas políticas entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Dina Boluarte, respectivamente.