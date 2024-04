Jefferson Farfán y el valioso consejo que le dio a ‘Cuto’ Guadalupe tras infidelidad de Charlene Castro

Jefferson Farfán y su mensaje a 'Cuto' Guadalupe luego de infidelidad. | América TV

Jefferson Farfán, reconocido exdelantero peruano y actual conductor del podcast ‘Enfocados’, reveló detalles poco conocidos sobre la relación actual que lleva con su tío, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, y la situación familiar que vivieron a raíz de la infidelidad de la esposa de este, Charlene Castro.

Durante una entrevista en su hogar con Natalie Vértiz para el programa ‘Estás en todas’, la ‘Foquita’ fue consultado sobre diversos aspectos de su vida personal, incluyendo el consejo que le habría dado al ídolo del Juan Aurich tras enfrentar una situación complicada en su matrimonio.

Aunque inicialmente Farfán se mostró reacio a profundizar en el tema, finalmente compartió que tuvo una conversación con Guadalupe sobre el asunto.

¿Qué le dijo Jefferson Farfán al ‘Cuto’ Guadalupe?

El deportista fue entrevistado por la pareja de Yaco Eskenazi, en su casa, para hablar de distintos temas, entre ellos, su debut en la conducción de un podcast digital. En la charla, la presentadora no evitó preguntarle sobre el programa en la que conversó con su tío, el exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe’ y la vez que su esposa lo engañó con otra persona.

Jefferson Farfán revela su apoyo a 'Cuto' Guadalupe en momentos difíciles. | captura/América TV/ATV/difusión

“No, ya mi tío sabe. Yo simplemente siempre he respetado sus cosas y su relación”, declaró la ‘Foquita’ sobre si le dio un consejo, sugiriendo que aunque sí se abordó el tema, siempre existió un respeto por las decisiones y las relaciones personales de su tío.

Este comentario revela la estrecha relación entre Farfán y su tío, así como el enfoque de apoyo y respeto que caracteriza a la familia frente a desafíos personales. Además, el exfutbolista de Alianza Lima destacó la importancia de la comunicación y la unión familiar para superar momentos difíciles.

“Sabíamos que teníamos que unirnos para que la familia sea más fuerte y bueno, tomamos la decisión de hablar las cosas que teníamos que hablar en persona. Gracias a Dios llegó todo a buen puerto y ahí empezó todo nuevamente”, afirmó.

Jefferson Farfán y la reacción que tuvo al ver la dedicatoria que Manuel Neuer le escribió en su camiseta de Schalke 04. - captura: América TV

¿Qué haría Farfán si vuelve a ver a Yahaira Plasencia?

El reconocido exfutbolista Jefferson Farfán inició una nueva etapa en su carrera profesional, alejada de los campos de fútbol, al lanzar su propio podcast ‘Enfocados’. En este espacio digital, se dedica a entrevistar a jugadores de fútbol de equipos nacionales, revelando anécdotas y experiencias vividas durante su tiempo en la selección peruana.

Durante la misma entrevista con Natalie Vértiz, donde exploró diversos temas, también se le consultó sobre el pasado amoroso con la cantante Yahaira Plasencia. Ambos, que tuvieron una relación que terminó abruptamente tras la pandemia de COVID-19, siguieron caminos separados desde entonces.

Farfán expresó que mantendría la cortesía en caso de encontrarse con la intérprete de salsa, destacando los valores de educación inculcados por su madre. “No tengo ningún problema, mi mamá siempre me enseñó la educación, siempre ‘hola y chau’, no tendría ningún problema”, dijo.

Jefferson Farfán habló sobre Yahaira Plasencia. (Foto: Captura de IG)

Por otro lado, Plasencia, quien ahora ejerce como conductora de televisión, comunicó buenos deseos hacia la ‘Foquita’ tras enterarse de su reciente paternidad, valorando la llegada de un nuevo ser como una bendición.

“Mira, yo no hablo de Jefferson hace muchísimos años porque, obviamente, no tenemos absolutamente nada que ver. Le deseo todo lo mejor, claro está. Siempre he creído que un hijo es una bendición, entonces me parece súper bien. Le deseo el bien a todo el mundo y ahora él que tiene un hijo, le deseo todo lo mejor”, comentó.