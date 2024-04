¿Dónde están los otros Rolex de Dina Boluarte?

Especialistas en relojes de alta gama indicaron que la presidenta Dina Boluarte tendría al menos 4 Rolex con precios superiores a los 14 mil dólares en tiendas oficiales. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Este viernes 5 de abril, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció en Palacio de Gobierno una conferencia de prensa tras asistir por cinco horas a la citación realizada por el Ministerio Público, a propósito de la investigación que se le sigue por un presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración, en torno al caso Rolex.

A lo largo de su ponencia, la mandataria corrigió su discurso anterior, en el que señaló que logró adquirir un lujoso reloj Rolex gracias a su arduo trabajo desde los 18 años y, por el contrario, en su declaración ante la Fiscalía de la Nación aclaró que los accesorios que ha venido usando desde el año pasado fueron un “préstamo” brindado por su íntimo amigo, el gobernador Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Sin embargo, en un intento por despejar dudas entorno a un presunto enriquecimiento ilícito, las declaraciones ofrecidas este viernes por la mandataria han terminado por generar más inquietudes al respecto. La jefa de Estado aseguró que los Rolex prestados ya fueron devueltos a su dueño; sin embargo, recabando un historial de imágenes y videos entre los relojes usados por Oscorima y Boluarte, no existe una coincidencia en cantidad y modelos de relojes usados por estas autoridades. ¿Dónde están los otros Rolex de la presidenta?

Los otros Rolex de la mandataria

Se habría determinado que el Rolex Dayjust, con una correa de estilo ‘Jubilee’, que tiene detalles en oro rosa en la correa y su bisel, además de incrustaciones de diamantes en los números romanos IV (6) y IX (9), sería el mismo que Oscorima le entregó a modo de préstamo a Boluarte, según la confesión de la mandataria y el abogado del gobernador, Humberto Abanto.

Hasta ahi todo claro; sin embargo, se ha descubierto que la mandataria ha tenido en su pertenencia hasta un total de cuatro Rolex; los mismos que ha venido usando en diferentes eventos a nivel nacional. A esto se agrega que el propio Wilfredo Oscorima reveló en el dominical Cuarto Poder (24 de marzo) que él solo posee de “dos a tres Rolex”... ¿A quién le pertenece el reloj restante que se le ha visto a Boluarte?

Wilfredo Oscorima dice que tiene de dos a tres Rolex

Por si esto no termina de generar más dudas, la siguiente incógnita también causa preocupación. Los relojes de acero que presuntamente entregó a modo de préstamo Wilfredo Osocorima habrían tenido que pasar por un proceso de recorte de eslabones, para que encajaran perfecto en el brazo de la mandataria. A menos, que ambas autoridades tengan el mismo tamaño de muñeca.

Otro de los relojes que habría dado como préstamo el gobernador de Ayacucho es un modelo ‘1908′, un producto exclusivo que contiene bordes de oro y una correa de cuero color marrón. A la mandataria se levio con uno de similares características; sin embargo, no era el mismo. Según la influencer de moda, Maggie May, el modelo que tendría la presidenta Boluarte sería en realidad un Rolex Day-Date. ¿A quién le pertenece ese reloj?

¿Dónde están los otros Rolex de la presidenta?

Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: Si Wilfredo Oscorima entregó como préstamo un Rolex a la mandataria, ¿por qué ella aseguró durante todo este tiempo que logró comprárselo con sus ahorros? Como se recuerda, durante el allanamiento a la casa de la mandataria, la Fiscalía halló documentación que desmentiría un préstamo.

En redes sociales y medios de comunicación se difundió parte del acta de la diligencia, liderada por personal de la Fiscalía de la Nación y de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), en la que se expuso el hallazgo del certificado de garantía de uno de los lujosos objetos de la marca.

Acta de la diligencia e imagen de lo hallado. | Fotocomposición: Infobae Perú / Difusión

“En el ambiente utilizado como biblioteca, encima de la segunda división lado izquierdo de un estante de madera, se encontró una cartuchera de color marrón con rayas verdes naranjas y rosadas, en cuyo interior se encontró lo siguiente: Un (01) tarjetero con una descripción “ROLEX” de color verde, conteniendo en su interior un (01) cuadernillo de color verde, una (01) tarjeta con la descripción “ROLEX” modelo: 126284RBR, serial: AJ509842″, se lee en el documento.

Se trata del modelo Datejust, valorizado en un aproximado de US$ 16 mil con diamantes en cada número. Lo curioso de este dato, es que se halló la tarjeta, pero no el producto; mientras que en un reportaje elaborado por el dominical Cuarto Poder, el gobernador de Ayacucho demostró que tenía el reloj, pero no la constancia de la compra.