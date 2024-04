Cinthia Vigil revela la dura respuesta que recibió del Doctor Fong luego de ser operada: “El dolor está en la mente”. | Latina.

La muerte de la ‘Muñequita Milly’ ha provocado que expacientes del Doctor Fong salgan a pronunciarse. La primera en arremeter contra el cirujano fue Maricielo Effio, quien acusó al especialista de haberle realizado una mala praxis en el abdomen, dejándolo flácido en lugar de darle firmeza como ella había pedido. Asimismo, la sometió a una segunda operación, pero nada mejoró lamentablemente.

La siguiente en salir a atacar al popular cirujano de la farándula fue Cinthia Vigil, diseñadora de alta costura. Ella contó que el polémico médico la atendió en el año 2021, cuando lo contactó para solicitarle que le ponga unas inyecciones de ácido hialurónico en los glúteos.

Desafortunadamente, nada salió como ella esperaba, esto debido a que el Doctor Fong no le habría inyectado lo que le pidió, sino biopolímeros, un componente que es tóxico para la salud humana. Por este motivo, ella se empezó a sentir mal y sus piernas desarrollaron varias infecciones.

Cinthia Vigil sigue buscando justicia por supuesta mala praxis del Doctor Fong.

En conversación con el noticiero de Latina, ella recordó este desagradable momento, indicando que durante un año y medio tuvo que estar tomando analgésicos por el fuerte dolor que sentía. Además, en un momento dado, ella hizo sepsis.

“Estuve año y medio muy mal, tomando tramadol y morfina, estoy mal de los nervios, yo no duermo bien. El pus se me salía de las piernas, la ropa se me pegaba al cuerpo”, narró la diseñadora, esperando que el cirujano sea sometido a la justicia.

Sin embargo, no es el único mal recuerdo que tiene del Doctor Fong, y es que cuando se realizó este procedimiento y tenía un fuerte dolor en las piernas, el médico solo la animaba diciéndole que el dolor era parte de la mente humana.

Diseñadora peruana acusa al doctor Fong de haberle causado fibrosis por una supuesta mala praxis.

“El doctor era una cosa terrible, me miraba y me decía cosas espirituales. Él me decía ‘el dolor está en la mente, se te va a pasar’. Es una cosa inaudita”, contó bastante indignada la diseñadora de alta costura, lamentando que una persona haya tenido que fallecer por los descuidos del cirujano.

Asimismo, ella recuerda al médico poco empático, ya que cuando sucedió su caso, este incluso intentó culparla por no tener una mayor presupuesto y comprar elementos más caros. “Has invertido muy poquito, debiste ponerte más producto, por ello no ves resultados que has querido”, le dijo.

Clínica del Doctor Fong fue clausurado

La Clínica Santa Catalina, perteneciente al Doctor Fong, fue clausurada por la Municipalidad de La Victoria luego que se diera a conocer que la ‘Muñequita Milly’ había fallecido luego de operarse en este lugar. De acuerdo a las autoridades, este sitio no contaba con licencia de funcionamiento para realizar intervenciones quirúrgicas, solo para consultas.

Trabajadores de SuSalud también se encontraban en la misma clínica, así como algunos pacientes que habían llegado hasta el lugar. “Solo tendrían autorización para funcionar como consultorio, más no para intervenir quirúrgicamente a personas”, fue lo que dijo una reportera del programa de Lady Guillén.

‘Muñequita Milly’ y la clausura de la clínica donde fue operada por el Doctor Fong.

Informe de la clínica donde falleció ‘Muñequita Milly’

La Clínica del Inca emitió un comunicado en el cual se deslindó de cualquier responsabilidad sobre la intervención que terminó en el fallecimiento de la artista, especificando que Flor Quispe Sucapuca (nombre real de ‘Muñequita Milly’) fue trasladada a su unidad de cuidados intensivos proveniente de otra institución, y a pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.