Anillo Vial Periférico: Proinversión adjudica megaobra a consorcio español, ¿cuántos años tardará en construirse?

Anillo Vial Periférico fue adjudicado a un consorcio español. (Foto: MTC)

Este jueves 4 de abril, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) adjudicó al consorcio español integrado por las empresas Cintra, Acciona y Sacyr el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del megaproyecto Anillo Vial Periférico (AVP), megaobra que conectará a 12 distritos de Lima y Callao en un total de 34.8 kilómetros de longitud.

Tal como detalló la entidad a través de un comunicado, el AVP es el proyecto más grande adjudicado en los últimos 10 años, mediante la Asociación Público-Privada (APP) y tendrá un costo total de US$ 3,400 millones (US$ 2,300 millones de inversión y US$ 1,100 millones en liberación de predios, interferencias y otros gastos).

¿En cuánto tiempo se construirá el AVP?

Como se recuerda, la declaratoria de interés del proyecto se publicó el 29 y 30 de diciembre de 2023, luego se abrió una ventana de 90 días calendario para que un tercer interesado presente su expresión de interés. Al no haberse presentado propuestas, correspondió que Proinversión realice la adjudicación directa al proponente (consorcio integrado por las empresas Cintra, Acciona y Sacyr), según lo establecido por la normativa vigente.

Según Proinversión, la obra terminará en construirse en 9.5 años y el trayecto contará con tres tramos: Tramo 1 (8.7 km) desde el Óvalo 200 millas hasta la Panamericana Norte (Ovalo del Naranjal); el Tramo 2 (15.1 km) inicia en Panamericana Norte y concluye en Av. Ramiro Prialé; y el Tramo 3 (11 km), desde la Av. Ramiro Prialé hasta la Av. Circunvalación (intersección de Av. Del Aire con la Av. Rosa Toro).

Viajes de 15 minutos

La construcción de esta moderna autopista de 34.8 kilómetros de longitud, facilitará la interconexión de los usuarios con la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la Carretera Central. Incluso, permitirá un acceso oportuno al puerto del Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Puerto de Chancay y el futuro Parque Industrial de Ancón.

“Aminorará los tiempos de viaje para los ciudadanos y, como tendrá un acceso directo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y al Puerto del Callao, permitirá reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad. Asimismo, permitirá un mejoramiento de conexiones interurbanas, en el transporte privado y público, y un mejoramiento de acceso a instituciones de educación y salud”, sostuvo el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, durante una conferencia de prensa.

Por si fuera poco, lo más destacable de esta megaobra es que permitirá reducir el tiempo de viaje desde Ate Vitarte hasta Independencia en tan solo 15 minutos (actualmente se demora alredeor de 60 minutos), de Ate Vitarte a San Juan de Lurigancho a 10 minutos y de San Juan de Lurigancho a Independencia en solo 5 minutos.

“Asimismo, la vía inteligente se interconectará con los principales sistemas de transporte urbano de Lima Metropolitana y el Callao: Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima, ramal de la Línea 4 del Metro, Metropolitano y el futuro teleférico San Juan de Lurigancho – Independencia”, detalla el escrito.

¿Qué distritos recorrerá el AVP?

Anillo Vial Periférico recorrerá 12 distritos. (Foto: Andina)

Como se mencionó anteriormente, esta megaobra vial conectará 12 distritos de Lima, mediante tres tramos:

Tramo 1: Callao, San Martín de Porres y Los Olivos, que recorrerá las avenidas Elmer Faucett, Canta Callao, Naranjal.

Tramo 2: Independencia, Comas, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica, que recorrerá por Túpac Amaru, túnel de unos 2 kilómetros debajo de Lomas de Amancaes y que sale por San Juan de Lurigancho, avenida El Sol, atraviesa por encima de la Línea 1 y continúa con un túnel por Mangomarca hasta Ramiro Prialé.

Tramo 3: El Agustino, Santa Anita, Ate, La Molina y San Luis, que pasará por Ramiro Prialé y el río Rímac con un viaducto, avenida 22 de Julio, viaducto en la Carretera Central, Separadora Industrial, viaducto en Vía de Evitamiento, Circunvalación.

Según se informó, el megaproyecto creará aproximadamente 70 mil empleos directos e indirectos en la fase de construcción y 20 mil empleos en la fase de operación y mantenimiento en la industria vinculada a la construcción, el sector comercio y servicios en Lima y Callao.