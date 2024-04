¿Quieres estudiar en Australia? Conoce cómo puedes postular a la beca Generación del Bicentenario del Pronabec

Así puedes postular a una de las becas de Pronabec. (Foto: Andina)

¿Interesado en llevar tu educación universitaria en Australia? El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) tiene una buena noticia para ti. Y es que este miércoles 10 de abril se llevará a cabo la feria LAE Roadshow 2024, donde podrás enterarte de cómo obtener una vacante para estudiar con todos los gastos pagados por el Estado.

Tal como detalló la agencia Andina, este evento se realizará en el Swissotel, entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m. Para ello, podrás asistir de manera gratuita llevando tu DNI y así obtener información de los representantes de las casas de estudios superiores de Australia, así como de la Beca Generación del Bicentenario del Pronabec.

En esta feria educativa participarán un total de 15 instituciones de educación superior, de las cuales 12 son elegibles para postular a la Beca Generación del Bicentenario. Entre ellas se encuentran Australian National University, University of Melbourne, University of Sydney, University of Queensland y Monash University.

“Es importante que los estudiantes y profesionales interesados acudan a esta feria, así como a otras actividades de difusión académica, porque es un espacio en el que podrán acceder a información de primera mano para absolver sus dudas acerca de los procesos de admisión, los tiempos que estos requieren, además de conocer sobre becas y financiamientos que pueden ser ofrecidas por las mismas instituciones o por el Pronabec”, indicó Jorge Reyes, coordinador de Cooperación Internacional del Pronabec.

Más de 270 becas para Australia

Desde su primera convocatoria en 2013, la Beca Generación del Bicentenario del Pronabec ha beneficiado a más de 2500 profesionales de alto rendimiento académico para estudiar un posgrado en las mejores universidades del mundo, con todos los gastos cubiertos. De este total, 272 peruanos pudieron estudiar o están estudiando un posgrado en Australia.

Como se sabe, en la mencionada feria, Pronabec brindará información sobre los requisitos y beneficios de Beca Generación del Bicentenario, cuya convocatoria 2024 está próxima a lanzarse. Por esta razón, si estás interesado en conocer mucho más acerca de esta oportunidad educativa, en LAE Roadshow 2024 obtendrás una charla informativa y tendrás un espacio de atención al público.

LAE Roadshow 2024

Cabe recordar que el LAE Roadshow 2024 está organizada por LAE Educación Internacional, empresa que representa a universidades reconocidas a nivel mundial y se encarga de asesorar y reclutar gratuitamente a estudiantes peruanos interesados en realizar estudios de posgrado en universidades de Australia u otros países.

Fecha: miércoles 10 de abril

Horario: 5:00 p. m. a 8 p. m.

Ubicación: Swissotel Hotel & Resorts (avenida Santo Toribio 173, San Isidro)

Para más información sobre la programación del evento, puedes ingresar a lae.education/roadshow-2024-peru/

Así puedes obtener una beca para estudiar gratis en Rumania

El gobierno de Rumania lanzó una convocatoria de 40 becas, dirigidas para jóvenes peruanos interesados en cursar sus estudios de pregrado y posgrado en Europa. Segun el Pronabec, esta iniciativa surgió con el objetivo de impulsar la formación académica internacional entre los estudiantes y profesionales que busquen ampliar sus horizontes educativos.

Las áreas de estudio que se priorizan para adquirir esta beca son la economía, la administración de empresas, las ciencias agrícolas y las ciencias técnicas, petróleo y gas. - Crédito: Andina

Los interesados en este programa de becas podrán presentar sus solicitudes de manera virtual y sin ningún costo, hasta el próximo 31 de mayo.

Para ello deberán adjuntar lo siguientes documentos: