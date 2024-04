Wilfredo Oscorima: de gobernador de Ayacucho a estar vinculado en el escándalo del Rolex que pone en jaque a Dina Boluarte| Composición Infobae Perú de Clara Giraldo (EFE/ Paolo Aguilar|Andina)

“Mentira y falacia”, fueron las declaraciones del gobernador de Ayacucho cuando fue consultado si está detrás de las lujosas joyas de la presidenta de la República. Sin embargo, Wilfredo Oscorima, quien se ha convertido en el protagonista del caso, ha sido citado en la investigación que se le sigue a Dina Boluarte luego de encontrarse presuntos vínculos entre ambas autoridades.

Precisamente, el certificado de uno de los Rolex hallado en casa de la jefa de Estado es del mismo modelo que compró Wilfredo Oscorima, el cual mostró en televisión nacional. La mandataria ha decidido no hablar de cómo obtuvo el reloj y afirmó en varias ocasiones que dará su testimonio ante el Ministerio Público –donde poco ha mostrado su colaboración, llegando hasta un allanamiento por orden judicial–.

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, anunció ante el Congreso de la República que no solo se extiende la investigación contra la presidenta por la adquisición de los relojes de la marca Rolex, sino también por las declaraciones juradas donde aparece un incremento de más de S/433.000 en sus cuentas. Además, se amplió las diligencias por la posesión de una pulsera de la marca Cartier no declaradas.

Wilfredo Oscorima: de gobernador a vínculos con Boluarte

No se ha descartado que Oscorima sea el hombre que le obsequió a la presidenta este tipo de reloj, aunque él lo ha negado. Desde que Boluarte Zegarra llegó a Palacio de Gobierno se le ha visto estas apreciadas joyas en su muñeca en diversas actividades oficiales.

Sin embargo, para Oscorima la historia del Rolex comienza en el 2019 cuando adquirió uno. “Soy un hombre que he tenido éxito y, por lo tanto, he querido tener Rolex. Me encanta el Rolex”, dijo a Cuarto Poder hace una semana. Asimismo, señala que su fortuna se debe a la venta de su empresa dedicada al rubro de tragamonedas.

Oscorima no solo compró un reloj para él, sino también uno para dama de color rosa. Precisamente, uno parecido que utilizó Boluarte a mitad de año de 2023. El gobernador de Ayacucho aseguró que se lo regaló a un familiar muy cercano a él, pero no confirmó si fue la jefa de Estado.

Mientras tanto, la jefa de Estado indicó en un primer momento que sus joyas fueron compradas por el fruto de su trabajo. Sin embargo, esta versión fue desmentida por Héctor Banchero, dueño de la Casa Banchero, al señalar que Boluarte no es clienta de la compañía. Esta declaración la brindó días antes del allanamiento.

Declaraciones y falta de claridad de la máxima autoridad del Perú que pone en duda de donde proviene o cómo llegó no solo un Rolex, sino también una pulsera Cartier.

Cabe precisar que, la Casa Banchero es la única joyería autorizada para importar Rolex en el Perú. Es así como el registro de los relojes de quién lo adquirió se podría saber en unos días.

Asimismo, se conoció que Dina Boluarte firmó un Decreto de Urgencia que dispone la entrega de 100 millones de soles para el Gobierno de Ayacucho. Esto sucedió a un poco más de una semana de que ambos se reunieran, según el portal La Encerrona. Este desembolso se da para la construcción del estadio “Cuna de la Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela”.

La autoridad ostenta una fortuna y liderada la región más pobre del Perú.

Antecedentes de Oscorima

Oscorima no solo es conocida en la política por sus acciones como autoridad, sino también su nombre ya ha estado en los temas judiciales. En el 2017, el Tercer Juzgado de Ica lo condenó por cinco años de prisión efectiva por el presunto delito de negociación incompatible. Esto luego de hacer hallado culpable en beneficiar a un tercero por la compra de un irregular de vehículos.

Fue la Contraloría de la República que evidenció la adquisición de maquinaria por más de S/19 millones. De esta manera, el ahora nuevamente autoridad se suma a la lista de funcionarios involucrados en actos de corrupción.