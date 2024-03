Caso Rolex: Certificado de reloj hallado en casa de Dina Boluarte es el mismo modelo comprado por Wilfredo Oscorima

Dina Boluarte y Wildredo Oscorima.

Pese a que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, negó haberle regalado un Rolex a Dina Boluarte y ella indicó que se compró uno con sus ahorros, la documentación hallada durante el allanamiento a la vivienda de la presidenta los contradice. Luego de insistir en su inocencia, a través de un pronunciamiento grabado en Palacio de Gobierno, la situación de la mandataria parece complicarse.

En redes sociales y medios de comunicación se difundió parte del acta de la diligencia, liderada por personal de la Fiscalía de la Nación y de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), en la que se expuso el hallazgo del certificado de garantía de uno de los lujosos objetos de la marca.

“En el ambiente utilizado como biblioteca, encima de la segunda división lado izquierdo de un estante de madera, se encontró una cartuchera de color marrón con rayas verdes naranjas y rosadas, en cuyo interior se encontró lo siguiente: Un (01) tarjetero con una descripción “ROLEX” de color verde, conteniendo en su interior un (01) cuadernillo de color verde, una (01) tarjeta con la descripción “ROLEX” modelo: 126284RBR, serial: AJ509842″, se lee en el documento.

Se trata del modelo Datejust, valorizado en un aproximado de US$ 16 mil con diamantes en cada número. Lo curioso de este dato, es que se halló la tarjeta, pero no el producto; mientras que en un reportaje elaborado por el dominical Cuarto Poder, el gobernador de Ayacucho demostró que tenía el reloj, pero no la constancia de la compra.

Además, se conoció que la fecha de compra data del 8 de julio, 12 días antes de una de las visitas realizadas por el funcionario a Palacio de Gobierno.

Cabe mencionar que, al ser consultado, el funcionario calificó de “mentira y falacia” el hecho que esté detrás de la colección de la jefa de Estado. “Voy a ser enfático, esta es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta, yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema, con eso termino”, mencionó.

Como se recuerda, los señalamientos a Wilfredo Oscorima se dieron luego de que el periodista Alonso Ramos revelara que el Gobernador Regional de Ayacucho visitó el despacho presidencial el mismo jueves 14 de marzo, fecha en la que se reveló el escándalo de los Rolex de la mandataria.

Según el registro de Transparencia, el encuentro duró poco menos de media hora, desde las 8:57 a.m. hasta las 9:20 a.m; y fue registrado como una “reunión de trabajo de la secretaría general”.

A ello, se le suma que en el 2010, cuando el exalcalde se encontraba cursando su primera gestión en Ayacucho, habría intentado generar simpatía con dos jueces miembros de la Corte Superior de Justicia de su región, a los cuales les obsequió relojes Rolex.

