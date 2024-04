La reacción de Yiddá Eslava cuando le preguntan sobre la demanda que le haría Julián Zucchi por difamación. | Amor y Fuego.

Julián Zucchi anunció que tomará medidas legales contra Yiddá Eslava, la mamá de sus hijos, por el presunto delito de difamación, esto luego que la actriz cómica lo acusara de haberle sido infiel durante su relación.

Este escándalo provocó que ellos se encuentre enfrentados. Además, el argentino tuvo que regresar a su país natal porque las marcas con las que trabajaba le cerraron las puertas.

“Es verdad que se me habían cancelado los trabajos en Perú por la situación mediática que me tocó vivir. Obviamente, yo trabajo con auspiciadores y no es una buena imagen estar ligado a escándalos, a pesar de que yo siento que no hice nada. Yo no declaré nada, yo nunca hablé mal de nadie. Pero bueno, igual me vi envuelto en un escándalo y eso hizo que se cancelen los contratos”, contó en ‘América Hoy’.

Julián Zucchi habla sobre posible demanda a Yiddá Eslava.

En ese sentido, Julián Zucchi explicó que está buscando orientación legal en el Perú, para interponer la denuncias que sean necesarias contras las personas que vulneraron su honor. Además, señaló que sus problemas con la mamá de sus hijos se arreglará en privado y por la vía judicial, por lo que no escucharán decir nada negativo sobre ella en televisión.

“Yo quiero que mis hijos cuando sean grandes y vean en Internet imágenes de su papá, solo vean palabras lindas mías hacia ella. Yiddá es una gran mujer, una gran mamá. Ella sabrá lo que hizo, lo que se tenga que arreglar, se arreglará en privado y con la justicia. Jamás de los jamases voy a decir algo malo de ella. Sí sé que cuando uno dice cosas, tiene que hacerse cargo”, precisó el argentino.

La reacción de Yiddá Eslava a posible demanda

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ buscaron a Yiddá Eslava para saber su opinión sobre las recientes declaraciones de su expareja. Ella apenas escuchó el nombre de Julián Zucchi, indicó que no hablaría del argentino.

Asimismo, mientras el reportero le hacía otras preguntas, como las acusaciones que hizo el exintegrante de ‘Parchis’ a su falta de trabajo en el Perú, la actriz cómica se dedicó a cantar y mirar a otro lado.

Yiddá Eslava revela cómo está su novio, el fotógrafo Ángel Fernández tras controversia con Julián Zucchi y Priscila Mateo.

Finalmente, Yiddá Eslava se animó a enviarle un saludo a Rodrigo González y Gigi Mitre, los conductores del espacio, para luego subirse al auto que la esperaba. Ella se fue junto a su novio, quien en ese momento cargada una pizza.

Yiddá Eslava y sus confesiones sobre infidelidad de Julián

Yiddá Eslava expresó para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que su relación sentimental con Julián Zucchi había llegado a su fin porque el argentino le había sido infiel. Con lágrimas en los ojos, la actriz cómica explicó por qué no lo confesó en su momento.

“Yo me separé de Julián porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad, lo guardé tanto tiempo por mis hijos, sólo por ellos. Cuando yo le descubro la infidelidad, claramente, se rompe el vínculo de amigos y de pareja [...] No lo dije antes porque aún le tenía cariño, no amor, porque yo soy muy firme con mi decisión. Yo merezco a alguien que me respete como mujer”, expresó entre lágrimas.