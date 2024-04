Fujimorista Rosangella Barbarán dice que los Rolex subirán de precio por Shakira y Dina Boluarte: “Este show hace daño al país a nivel internacional”

Fuente: Congreso de la República

La legisladora Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) consideró este miércoles que el escándalo que salpica a la presidenta Dina Boluarte por su colección de relojes de lujo no declarados, incluido al menos cuatro Rolex, podría ocasionar el aumento de precio de los artículos que fabrica la marca suiza.

“Entre Shakira y la presidenta van a alzar el precio de los Rolex, sin duda. Y el Ejecutivo, sobre este tema, ha debido tener una respuesta contundente. [...] al igual que la Fiscalía. Este show, este espectáculo, le está haciendo mal al país, a nivel nacional e internacional”, dijo la expresidenta de la Comisión de Economía del Parlamento al inicio de su alocución durante el debate del voto de confianza.

El premier Gustavo Adrianzén acudió al Congreso para requerir la confianza por el nuevo gabinete, que fue renovado hace dos días con seis cambios repentinos en medio de la investigación que enfrenta la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración.

Para recibir la luz verde es necesario una mayoría simple en la votación. En caso de no recibir el apoyo, Adrianzén debería renunciar al cargo y la jefa de Estado, nombrar una nueva plancha de ministros. Si el pedido de confianza es negado en una segunda ocasión, Boluarte podría cerrar el Legislativo.

Gustavo Adrianzén llega al Congreso por el voto de confianza (Canal N)

Durante su presentación, el jefe de Gabinete fue cuestionado por el llamado Rolexgate y por las protestas antigubernamentales que se cobraron 77 vidas entre diciembre y marzo pasados. “Nosotros hemos escuchado una serie de exposiciones sobre proyectos, pero no sabemos al final cuándo se van a hacer. Este Gobierno no es de cinco años; le quedan solo dos, y no sabemos lo que pueda pasar”, anotó Barbarán.

“Necesitamos un gabinete que, además que le falta mujeres, tenga liderazgo, mano dura, trabajo en equipo, pero sobre todo resultados concretos. Para eso se debe tener una estrategia de mapeo que nos diga qué porcentaje proyectos, de los más de dos mil paralizados actualmente, nos van a dejar en estos dos años, cuáles realmente van a destrabar, cuáles van a priorizar sus carteras y en cuánto tiempo lo van a hacer”, agregó.

Con votos 70 a favor, 38 en contra y 17 abstenciones, Adrianzén consiguió la mayoría simple necesaria en este proceso obligatorio para cada nuevo gabinete, tras un largo debate en el pleno protagonizado por el escándalo de los relojes y otros objetos de lujo por el que investigan a la mandataria.

El Congreso de Perú ha aprobado este miércoles el nuevo gabinete, liderado por Gustavo Adrianzén, del Gobierno de Dina Boluarte, renovado hace apenas dos días en plena crisis por el 'caso Rolex', que investiga un posible delito de enriquecimiento ilícito por la adquisición de relojes de lujo por parte de la mandataria.

Aunque el Congreso apoyó el gabinete del primer ministro, el debate estuvo protagonizado por duras críticas al Ejecutivo por ese caso, así como por el aumento de la inseguridad ciudadana. Mayoritariamente, los congresistas de izquierda votaron en contra del gabinete, mientras que las bancadas de derecha y ultraconservadores se posicionaron a favor “por la estabilidad del país”.

En la misma sesión, presidente del Congreso, Alejandro Soto, informó que se han presentado dos mociones de vacancia (destitución) contra Boluarte por supuesta “incapacidad moral” y, por tanto, piden que se declare la vacancia de la Presidencia y se aplique la sucesión que ordena la Constitución.

En el actual Gobierno, la mandataria no tiene vicepresidentes, por lo que, de dejar el cargo, lo ocuparía Soto, quien deberá convocar de inmediato a elecciones generales para realizar el cambio en un plazo máximo de ocho meses.