Gustavo Adrianzén afirma no ser un “curioso impertinente” con Dina Boluarte: “No le veo las muñecas”

Titular de la PCM habló fuerte y claro. (Foto: Composición Infobae)

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, negó ser el escudero de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en cuanto a la controversia generada por el caso Rolex, sin embargo, salió en su defensa en una reciente entrevista.

En un diálogo con Mónica Delta, en el dominical Punto Final, el premier insistió en más de una vez que la mandataria sólo brindará explicaciones acerca de la procedencia de sus valiosos relojes a la Fiscalía, más no a la ciudadanía, ya que se trata de una investigación de carácter reservado.

“Va a responder a la Fiscalía. Ella tiene la obligación de guardar la reserva del proceso y declarar ante la Fiscalía para luego hacerlo ante los medios. (...) Desde el momento en que ingresa a la Fiscalía, está sometido a la reserva”, precisó.

“Yo no soy abogado de la presidenta, ella tiene su defensa legal y esta es la que ha participado en la diligencia (del viernes 29 de marzo). Yo no soy su escudero, no me siento como tal y no estoy fungiendo de escudero tampoco. Esto le corresponde a la defensa técnica, tanto a su domicilio como en la residencia de Palacio de Gobierno”, agregó.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 6 de marzo, en la que se registró a la presidenta de Perú, Dina Boluarte (i), al juramentar a Gustavo Adrianzén como su nuevo primer ministro, en el Palacio de Gobierno, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Del mismo modo, lamentó todo el revuelo que se ha generado en relación a los Rolex y joyas que pueda tener la presidenta, ya que esto desvía la atención de las verdaderas acciones que está haciendo el gobierno por el bien del país.

En esa línea, precisó que solo en el Perú le dan importancia a los objetos que se compra un mandatario, y que este accionar ya le está generando un gran deterioro al concepto de nación que tienen en el extranjero.

“El daño que se le causa a la imagen país por este tipo de sucesos es inconmensurable. Solo aquí es un problema y de esta dimensiones. (...) Yo no voy viendo las muñecas a la presidenta. Además, no sabría reconocer un Rolex original a uno que no lo es. Yo no se lo he visto, como tampoco le he visto una pulsera”, manifestó.

“No (le pregunté directamente por los Rolex del escándalo), considero que es un tema totalmente personal y tanto así que no me he visto involucrado nunca en el tema. Ella tiene un abogado que ve esa causa. El país merece una vocería que tenga que ver con lo que nosotros estamos haciendo: la reactivación económica y seguridad ciudadana. Me parece tan importante porque ese ruido político que se genera es absolutamente nocivo para estos propósitos”, acotó.

Por último, afirmó no ser un “curioso impertinente” con la jefa de Estado sobre temas que han ocurrido antes de que él reemplace a Alberto Otárola, como la razón por la que el vehículo oficial de Dina Boluarte estuvo estacionado cerca del escondite de Vladimir Cerrón