Katy Jara desea retornar a la conducción con programa cristiano: “Uno que busque sanar vidas”

Katy Jara, conocida en el mundo de la música por sus interpretaciones en el género de la cumbia, experimentó un notable cambio en su vida al dejar los escenarios para seguir sus creencias religiosas.

Luego de tres años fuera del foco mediático y la televisión, la joven decidió retomar su carrera, esta vez en temas enfocados al cristianismo, acompañando al grupo Barak en un concierto que se llevó a cabo el 30 de marzo.

En entrevista con un medio local, la artista relató que su decisión de alejarse del ambiente artístico fue motivada por una profunda convicción religiosa.

Convertida al cristianismo evangélico Pentecostal, Katy Jara indicó que este cambio de vida implicó renunciar a varios aspectos que consideraba parte de su identidad, como su vestimenta y estilo sobre el estrado.

¿Katy Jara volverá a la actuación?

A pesar los calificativos de “fanática” y “extremista” por parte de algunos sectores, Katy Jara sostiene que su transformación es resultado de una llamada personal de Dios, respetando que cada individuo puede experimentar su fe de maneras diferentes.

Además de su regreso a los escenarios, la cantante expresó su deseo de participar en proyectos televisivos con contenido cristiano, buscando ofrecer mensajes de sanación y restauración espiritual.

“Me gustaría, pero con un programa que tenga contenido cristiano. Un programa que busque sanar vidas, más que entretener, restaurar corazones a través del mensaje de Cristo”, expresó.

“Soy cristiana evangélica pentecostal. Significa que creo en la presencia del espíritu santo. No es fácil renunciar a la carne, me fue difícil renunciar a mi ropa sensual, mis tacos gigantes con los que yo me sentía espectacular”, añadió a Trome.

Durante la entrevista, Jara también compartió su nostalgia por el contacto directo con el público y su pasión por la música. No obstante, reafirmó su compromiso con su fe y la influencia positiva que desea ejercer a través de su arte.

“Lo único que extraño es la gente porque yo siempre he sido una persona muy amorosa, cariñosa, muy entregada a mi público y extraño estar en contacto con ellos”, comentó.

Katy Jara sufrió el rechazo de sus padres

Por otro lado, Katy Jara compartió un conmovedor relato sobre su drástico cambio de vida hacia el cristianismo, marcado por la resistencia inicial de su entorno familiar y su renuncia a aspectos destacados de su carrera anterior.

Durante la transmisión del programa ‘El Reventonazo de la Chola’, detalló cómo su conversión a la fe cristiana a través de la congregación ‘Dios del nuevo pacto’ le permitió redefinir sus concepciones de éxito y bienestar personal.

Además, la artista anunció el nacimiento de su segunda hija, Rebeca Saraí Bancayan Jara, el pasado 13 de diciembre de 2023, fruto de su relación con el contador Marvin Bancayan.

Katy Jara describió las dificultades enfrentadas durante su transición espiritual, incluyendo la aceptación de su familia y las críticas de compañeros de profesión.

“Cuando yo empecé este proyecto fue muy difícil porque lo primero que hice fue decirle a mi familia, no estuvieron de acuerdo y es muy triste cuando tus padres te rechazan esta nueva vida; pero poco a poco lo fueron entendiendo y hoy nos reunimos, nos abrazamos, pero fue un proceso duro”, recordó.

Este cambio no fue sencillo, especialmente tras la pandemia del COVID-19 y la enfermedad de su esposo, situaciones que tuvieron un papel significativo en su acercamiento a la religión.

“Una vez un brujo me dijo que yo iba a brillar con luz propia... y un día rumbo a un evento en Piura, sentí la voz del Señor decirme que cuando tenía 8 años ibas a ser famosa. Yo respondí: ‘yo dejé todo eso para servirte y no me interesa la fama’. Me respondió: ‘esa luz no era la luz del mundo’”, finalizó.