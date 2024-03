Katy Jara, de la cumbia al cristianismo: las oportunidades que perdió por seguir a Cristo, su nueva vida y el recuerdo de ‘Domingos de Fiesta’

Katy Jara dejó su vida en la cumbia y se dedicó a Cristo.

Hablar de Katy Jara es recordar a una de las estrellas de la cumbia peruana. La joven inició su carrera en la recordada agrupación Agua Bella y, con el paso de los años, decidió hacerse de un nombre propio y lanzó su orquesta llamada ‘Katy Jara y su Banda Mix’, con la que recorrió varios rincones del Perú.

Su nombre era sinónimo de música, alegría y cumbia, pero fue hasta inicios de 2022 que la propia artista usó sus redes sociales para anunciar su retiro de ‘Domingos de Fiesta’, un programa musical de TV Perú, donde había comenzado como conductora.

Con un extenso mensaje en sus redes sociales, Katy Jara contó a sus seguidores que se sentía diferente y plena, y afirmaba que su vida se había dirigido al cristianismo: “Hace algunos meses conocí la palabra de Dios, empecé a congregarme, llevar un discipulado, y poco a poco, mi vida fue cambiando. (...) Y es que cuando conoces a Cristo, ya nada es igual. En ese contexto, decidí dejar todo para empezar a seguir a Cristo y que mi vida dependa únicamente de Él. Hoy mi vida es distinta,. Recibí a Cristo en mi corazón y me bauticé en su nombre poderoso. Hoy mi vida le pertenece solo Él”, escribió en aquella ocasión en sus redes sociales.

La publicación de Katy Jara anunciando su conversión al cristianismo. Instagram

Sin embargo, un cambio tan radical cómo el que ella vivió, definitivamente, generó un sinfín de reacciones entre sus seguidores.

En conversación con Infobae Perú, la excantante de cumbia contó que si bien es cierto este anunció hizo que perdiera un gran número de seguidores, del mismo modo trajo nuevo público y entendió que era parte del proceso del cambio.

“El cambio implica que mucha gente se vaya, te deje, pero también implica un camino nuevo y llegaron muchos seguidores a mis redes sociales. Muchos se fueron, perdimos muchos likes, pero creo que es parte del cambio porque nuestro mensaje es completamente distinto ahora; mi imagen es completamente distinta”, comentó.

Por otro lado, confesó que, pese a que al inicio fue complejo, ahora considera que fue un cambio positivo y se siente feliz con lo que viene logrando.

“A estas alturas, ya después de tres años de haber dejado todo el ambiente de la televisión y la cumbia, es un cambio 100% positivo. Me siento más feliz y más plena con la música que hago, porque es una música con propósito. Es una música con un mensaje Cristocéntrico”, agregó.

Katy Jara hace conciertos cristianos y predica la palabra de Dios. Instagram

Las oportunidades que se cerraron con su paso al camino de Cristo

Además de perder seguidores o discrepar con algunos de sus fans, Katy Jara también se vio perjudicada profesional y laboralmente con su decisión de dedicarse a Cristo. La propia artista expresó que muchas marcas comenzaron a dejar de trabajar con ella porque “ya no les servía”. Aseguró que el cambio en su imagen fue determinante para quedarse sin algunos trabajos.

“Sí, claro (se me cerraron puertas). Yo era influencer de muchas marcas que promocionábamos en las redes sociales. Hacía publicidad para varias marcas y, de hecho, muchas de esas marcas me abandonaron porque ya no les resultaba útil, no encajaba con la imagen de una Katy Jara recatada y modesta. Necesitaban a esa Katy Jara sensual, con ropa atrevida, con otro estilo, eso es lo que necesitaban”, manifestó a Infobae Perú.

Incluso, comentó que había algunas marcas que le pedían hacer algunos cambios con tal de seguir trabajando juntos, pero ella se negó y continuó firme a sus principios.

“Mucha gente nos cerró la puerta, nos dijo: ‘Bueno, gracias, pero así no podemos trabajar contigo’. O me decían: ‘No, pero mira, si le pones un poquito de esto y bueno, esta es la nueva identidad que tengo’. Afortunadamente, con el tiempo, en el camino hemos ido conociendo a otras marcas que sí apuestan por esta nueva Katy Jara”, sostuvo.

Katy Jara confirma embarazo. (Facebook)

Pero, en medio de este proceso en el que dejó de trabajar y las marcas se fueron, la cantante expresó que se convirtió en una época de vacas flacas. El dinero escaseaba y no le quedó más que vender todo lo que tenía para solventar su economía.

“Cuando nosotros quedamos en nada, el dinero se acaba, los ahorros se acaban y empiezas a vender todo lo que puedas vender, y yo vendí absolutamente todo. Desde mi carro, mi camioneta, mi bus, mis instrumentos, todo lo que podía tener en ese momento para cubrir todas las necesidades”, relató.

Reconoce que la decisión de dedicarle su vida a Cristo le trajo momentos complicados, pero con el tiempo los solucionó. Sobre ello, afirma que Cristo no la dejó vencer y por ello salió gloriosa de todo lo que vivió.

“Dejé la cumbia exactamente el 22 de diciembre de 2021 y aún tenía contratos hasta octubre de 2022, así que tuvimos que devolver dinero. Todo fue un gran problema en su momento, pero afortunadamente pudimos solucionarlo. Fue muy difícil. Si lo resumo en un versículo bíblico, ‘El Señor es mi pastor, nada me faltará’. Cuando te aferras a esa palabra, a ese versículo que es el Salmo 23.1, realmente Dios abre las puertas necesarias para que pueda llegar provisión a ti”, expuso sobre aquel tiempo.

‘Domingos de Fiesta’, el espacio musical que la destacó en la conducción

Hablar de Katy Jara es recordarla como conductora de ‘Domingos de Fiesta’, el espacio musical de TV Perú. Un programa en el que diversos grupos musicales se presentaban en escenarios en más de una localidad para hacer bailar al público. Era el alma de la fiesta, llevó a este espacio a consolidarse y ganarse un público fiel.

Sobre este momento de vida, la ahora cantante cristiana aseveró que tiene gratos recuerdos y reconoció la buena labor que hacen los nuevos conductores; sin embargo, recalcó que su público siempre le pide volver. A esto, respondió que podría tomar un formato así, pero ligado a aquello que se relaciona con su vida y Cristo.

Katy Jara dejó su vida en la cumbia y se dedicó a Cristo.

“El programa acaba de cumplir diez años. Yo estuve ahí ocho años, desde los inicios. Ha sido bastante complicado, sigue siendo complicado porque hay mucha gente que pregunta por mí, considera que hago falta. El programa y el equipo de producción siguen; la conductora actual está preciosa y lo está haciendo muy bien, pero yo cambié de rumbo”, declaró.

“Cuando me dicen ‘Katy, vuelve’, yo digo ‘voy a volver’, pero a ‘Domingos con Cristo’”, agrega la exconductora de televisión.

Sobre ello, resaltó que vivir en Cristo es completamente diferente a lo que muchos puedan imaginar, por ello decidió dedicarle todo a él. “Hay gente que piensa que de repente estar en Cristo es aburrido y es todo lo contrario, hay mucha música hermosa, no solamente para buscar ese momento espiritual con Dios, sino también hay música. Para danzar, para gozarte en la presencia de Cristo. Cuando me dicen te extrañamos, yo también los extraño, pero yo los extraño ya no para bailar una cumbia, sino para darles un nuevo mensaje”, comenta la artista.

Katy Jara dejó la cumbia para dedicarse a Cristo.

Katy Jara y el concierto cristiano que abrirá

En su camino como cantante cristiana, Katy Jara será parte del concierto de Barak, una agrupación cristiana con más de 10 años de trayectoria. La artista peruana ha sido elegida como la encargada de abrir el show y su emoción es bastante grande.

“El concierto es este 30 de marzo, en el Estadio San Marcos, desde las 5 de la tarde, por los 10 años de trayectoria del grupo Barak, tiempo de servicio que ellos tienen cantando al Señor”, formuló a Infobae Perú sobre este evento.

Además de ser una banda importante para los cristianos, manifestó que las primeras canciones a Cristo que escuchó fueron de ellos, por lo que la emoción es doble.

“Son una de las bandas cristianas más queridas en el ámbito cristiano. Estaremos acompañándolos, haciendo la antesala en este concierto. Por eso, estoy emocionadísima. Una de las canciones de esta agrupación, Barak, es ‘Venga Espíritu Santo’, y fue la primera canción de música cristiana que impactó mi vida. Para mí, es un tremendo regalo de Dios poder compartir con ellos y escucharlos”, agregó.

Por ello, espera que su público la acompañe en un momento tan especial para ella y su carrera. “Así que, emocionados, estamos ensayando bastante para que la presentación pueda cubrir todas las expectativas y haciendo la invitación a todas las personas que desean pasar un momento en familia, un momento muy especial”, complementó.