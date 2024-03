Shirley Cherres y hermano de Vanessa Terkes se muestran cariñosos en publicación: ¿confirmaron romance?

Iván Terkes y Shirley Cherres se muestran muy cariñosos en Semana Santa. IG

Después que fueran captados por primera vez, a principios del 2023, Shirley Cherres se encargó de aclarar que solo era amiga de Ivan Terkes, hermano de la actriz Vanessa Terkes. En ese momento, la rubia indicó que se estaban conociendo.

“Recién estamos saliendo, no sé qué pueda suceder en el futuro. Eso nadie lo sabe. Lo cierto es que Iván es un caballero, siempre anda pendiente de mí”, precisó en febrero del año pasado.

Esta vez, 30 de marzo del 2024, Shirley Cherres vuelve a hacer noticia tras publicar una foto con Terkes Rachitoff. La pareja luce bastante cariñosa, como si fueran pareja. Además, de fondo se puede escuchar un tema romántico de los esposos Camilo y Eva Luna, ‘Por primera vez’.

“Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, lo que quiero y necesito”, es el extracto que se puede escuchar mientras se ve la imagen que dice: “Semana Santa”, junto a dos corazones rojos.

Shirley Cherres publica foto junto a Iván Terkes, hermano de Vanessa Terkes. IG

De inmediato nacieron las especulaciones de un supuesto romance entre la pareja. Esta publicación confirmaría la unión que hay entre ellos.

Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado. Solo se puede ver esta historia en la red social de la rubia, no en la del hermano de Vanessa Terkes.

¿Qué dijo Vanessa Terkes sobre su hermano y Shirley Cherres?

En el 2023, cuando empezaron las especulaciones sobre un amorío entre Shirley Cherres e Ivan Terkes, Vanessa se encargó de aclarar que solo eran amigos.

“Es una foto en el cachete, todos somos amigos y nos podemos dar besos en el cachete. Yo sabía que mi hermano tenía enamorada, pero parece que son amigos”, dijo Terkes al bloque de América Espectáculos en aquella ocasión.

Iván Terkes es el hermano de la actriz Vanessa Terkes. A través de las redes sociales se puede ver lo unidos que son. IG

Cabe señalar en diciembre del 2023, Shirley Cherres contó que se sentía feliz, pues estaba ilusionada con un nuevo amor, el empresario llamado Francisco Rengifo.

“Estoy en una etapa muy bonita de mi vida. Ando saliendo con alguien desde hace tres semanas, él trabaja en provincia, es empresario de eventos y padre soltero. Nos conocimos en Tacna, viene a Lima y yo también voy para allá. Es un amor de lejos y solo espero que no seamos felices ‘los tres’ porque yo sí soy muy fiel”, dijo Shirley Cherres.

Shirley Cherres y la vez que aseguró que fue amante de Alan García

Shirley Cherres es conocida por ser una figura bastante mediática. Una de sus últimas participaciones en la televisión fue como integrante de La Casa de Magaly. Además, generó polémica por haber asegurado que tuvo una relación con el difunto Alán García.

“Yo conocí y el único presidente que fue mío, mi Mr. President, como siempre se lo decía, fue Alan García. Sucedió en el 2009, 2010 y un poquito más. Yo conozco a muchos presidentes, he conocido a Toledo y a Vizcarra, pero no los conocí como lo hice con Alan. Muchos de los que rodean a Alan me conocen”, mencionó.

Sus declaraciones enfurecieron a Magaly Medina, quien le exigió que diera detalles de su historia, pues no creía que fuera cierta.

Shirley Cherres dijo que fue la amante de Alán García. (Foto: Composición)

“Es bien fácil decir que no fue Toledo, que no fue Vizcarra. Tú estás hablando de alguien que está muerto, alguien que no puede defenderse. Es bien fácil tirarle todo al muerto. ¿Tú cómo lo pruebas? Pruébame estos encuentros. ¿En qué contexto conoces presidentes? ¿Cómo podrías demostrar que no estás inventándote un romance solo porque este presidente está muerto?”, expresó bastante fastidiada, poniendo en tela de juicio la credibilidad de la rubia.

Muy disgustada, Magaly Medina señaló que ella llegó a conocer los gustos de Alan García, y no era el prototipo de Shirley Cherres.

“A él le gustaban más las modelos, más las presentadoras de TV que las vedettes. Tú estás más catalogada como vedette, eras porrista. Alan García está asociado a otro tipo de mujer, no a porristas. ¿Cómo pruebas que no estás inventado esto para estar en titulares? Tú estabas desaparecida hace tiempo. Toda tu vida has estado metida en escándalos. Ahora necesitas uno nuevo para regresar. Hasta para contar que uno tuvo un romance, uno tiene que probarlo porque estás afectando a toda una familia”, dijo Magaly Medina, quien le repitió una y otra vez, “no te creo”.