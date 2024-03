Giovana Valcárcel, prima de Milett Figueroa, reveló que Marcelo Tinelli hizo videollamada a la familia

Giovana Valcárcel asegura que la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no es pasajera.

Giovana Valcárcel es prima directa con Milett Figueroa. Pese a no confiarse sus intimidades, la actriz cómica contó que es bastante cercana a la actriz, más aún desde que su padre falleció. Recordemos que la exintegrante de ‘Bailando’ viajó a finales del 2023 a Perú para ver a su tío, quien estaba muy delicado de salud.

Entre lágrimas, en aquella ocasión, Milett Figueroa se mostró bastante afectada en televisión argentina. “El hermano de mi mamá está bastante mal, por eso estoy regresando a Perú, sola. Me iré unos días. Estaré con familia y mi tío, quiero verlo, abrazarlo, estar con él, nada más”, expresó la modelo peruana, sumida en llanto.

Milett Figuera reveló, entre lágrimas, que pasará Navidad sin Marcelo Tinelli | LAM. Amériac TV (ARG)

Giovanna Valcárcel indicó que está muy agradecida por el cariño que ha demostrado Milett con su padre. Tanto así, que esta triste experiencia las ha unido más.

“Yo estoy muy agradecida con ella, mi papá falleció hace casi tres meses, ella estuvo muy pendiente de mi papá, lo quería como su padre. Y eso ha hecho una conexión muy bonita con Milett y conmigo”, indicó a Trome.

Respecto a su relación con Marcelo Tinelli, Giovanna Valcárcel no dudó en dar sus mejores impresiones sobre el conductor argentino. Para la comunicadora, su prima está muy enamorada.

“Hemos almorzado juntas. Está contentísima, enamoradísima, simplemente veo los ojos de ella y está muy feliz. ¿Cómo les va en la relación? No le pregunto mucho por su vida privada ni ella me pregunta a mí. Te puedo decir que la Navidad pasada las pasamos todos juntos, al lado de mi papá. Estábamos Milett, mi tía Martha, mi hermana y Marcelo llamó. Tuve la oportunidad de conversar con él e hicimos videollamada y lo más lindo de todo fue que Marcelo no nos dijo ‘hola ¿quién eres?’, sino que sabía el nombre de todos, fue muy cariñoso con mi papá”, contó la hoy integrante de ‘El Gran Chef Famosos: El restaurante’.

Giovanna Valcárcel indicó que este detalle le hizo entender que la relación no es pasajera, pues Marcelo Tinelli se dejó ver bastante comprometido con los seres queridos de su pareja. “Él sabe perfectamente quiénes somos, sabe quién es la familia y eso no suena nada pasajero. Yo les deseo lo mejor porque los dos son unos lindos de primero y se le ve felices juntos”, dijo a dicho medio.

¿Qué opina sobre la diferencia de edad entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

Giovanna Valcárcel resaltó que ha visto muy feliz a Milett Figueroa, y no solo a ella, sino también a su tía Martha Valcárcel, madre de la actriz. Lo que hay entre la actriz y el conductor argentino es amor, sentenció la locutora de radio, rechazando que haya interés de parte de la modelo peruana.

“Yo la he visto a ella tan entregada a él y a él entregado a ella y su familia, se ve algo lindo y honesto”, remarcó Giovanna, quien también se refirió a la diferencia de edad entre la pareja.

“Yo tengo 44 años y cuando he sido chiquilla he estado con personas mayores. La verdad, lo que importa es lo que está acá (se toca la cabeza) no lo que dice tu DNI”, dijo a Trome.

Milett Figueroa habla de la diferencia de edad con Marcelo Tinelli.

¿Qué tipo de parentesco tiene Giovanna Valcárcel con Milett Figueroa?

Giovanna Valcárcel y Milett Figueroa tienen apellido paterno diferente, pero comparten el Valcárcel. El padre de la actriz cómica era hermano de doña Martha Valcárcel. Aunque no comparten momentos o fotos juntas en sus redes sociales, la familia es muy unida.

Las primas han sido partícipes de reuniones familiares, sin embargo, no han llegado al punto de contarse sus secretos, pues tienen una diferencia de más de diez años. Mientras Milett tiene 31 años, Giovanna cuenta con 44 años.

Giovanna Valcárcel se refirió a la presunta relación de su prima Milett Figueroa con Marcelo Tinelli. IG Giovanna Valcárcel/ América TV de Argentina

Pese a que en más de una ocasión Giovanna ha lanzado sus bromas pesas contra Milett, sobre todo cuando inició su relación con Marcelo Tinelli, al ser consultada sobre este tema por la prensa, ha dejado en claro que le ve futuro al romance.

“Ahora sí. Necesito un par de dólares para comprarme una camioneta, que no me pueden pagar. La prima, prestadito. Ves, de ahí al banco, dices, prima, préstame tu banco. Ay, Dios mío”, dijo entre risas en octubre del 2023.