Milett Figueroa estalló contra Mario Hart por llamar viejo a Marcelo Tinelli: “Cállate, tiene mejor físico que tú”

Milett Figueroa no toleró que Mario Hart criticara la edad de su pareja Marcelo Tinelli. Bastante molesta, le increpó y le dijo que el argentino tiene mejor físico que el automovilista. “No te puedo defender”, le dijo Maria Pía Copello durante la emisión de ‘Mande quien Mande’, respaldando las palabras de su invitada.

La actriz se ha convertido en una figura internacional desde que llegó a Argentina. La prensa no ha sido esquiva a su talento, ni mucho menos al revuelo que ha generado su relación Marcelo Tinelli. Pese a que ha habido rumores de una ruptura después que culminara el programa Bailando, la pareja se ha encargado de aclarar que el romance continúa.

“¿Marcelo es una persona muy actriz?”, preguntó la conductora de ‘Mande quien Mande’ a Milett Figueroa sobre su pareja de 63 años. Ante de contestar, Mario Hart intervino y dijo: “¿Cómo va a ser activa si ya tiene sus 60 y pico de años”. Estas palabras no cayeron nada bien a la modelo, quien rápidamente defendió a Tinelli callando al exchico reality.

“Ay, cállate Mario Hart”, dijo muy molesta. Después de una pausa incómoda, continuó: “Dios, mío. Te puedo asegurar que tiene un mejor físico que el tuyo”.

Mario Hart quedó mudo ante esta respuesta. “Te lo dije”, respondió la popular Carlota, mientras que María Pía Copello resaltó que se ganó a pulso la reacción de Milett. “Te lo ganaste, lo siento. No lo puedo defender. No lo puedo defender”, sentenció.

Milett Figueroa calla en vivo a Mario Hart por llamar viejo a Marcelo Tinelli.

Después de ello, la modelo y exparticipante de Bailando siguió hablando de su pareja y resaltando sus cualidades. “Es disciplinado, tiene un humor espectacular. Además, tiene un corazón gigante. Cuando estoy con él, es lo mejor. Estoy enamorada, así que no puedo decir algo que no sea real, porque todo es real”, dijo bastante emocionada.

En otro momento, señaló que le incomodaba que le pregunten siempre cuándo tendrá un hijo con el argentino. Figueroa indicó que primero quiere concretar sus proyectos profesionales para luego dar paso a la maternidad. “Primero tengo unos proyectos en mente que quisiera lograr, y si más adelante se planea algo, con la bendición de Dios, yo creo que voy a tener que dedicarme a ese proyecto de vida que es un bebé. Un bebé no es, ‘ah bueno, tengo ganas de tener un hijo y lo voy a tener ahorita’. Se planea un embarazo”, señaló.

¿Cuándo se reencontrarán Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

Muchos se sorprendieron que Marcelo Tinelli no acompañara a Milett Figueroa a Lima tal como lo habían prometido abiertamente. Esto causó que se alimentarán mucho más las especulaciones de la relación resquebraja, sin embargo, la peruana se encargó de aclarar que esta promesa no se pudo concretar debido a motivos laborales.

Milett Figueria llegó a Lima no solo para visitar a su familia, sino también para evaluar propuestas televisivas, mientras que el conductor argentino se encuentra en México grabando la nueva temporada del reality ‘LOL: Last One Laughing Argentina’.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volverán a verse.

“No hay ninguna separación, estoy súper bien, estamos bien en la relación y hay que disfrutar el amor, no nos separamos. Nunca hablo de la relación, la verdad que prefiero disfrutar y ser feliz. Los dos estamos trabajando”, dijo al programa ‘Amor y Fuego’.

Por su parte, el argentino indicó: “Milett se fue a Perú a estar con su familia y yo me estoy yendo a México a trabajar. Estamos más que bien”.

Sin embargo, no permanecerán separados por mucho tiempo. Milett Figueroa programado volver a Argentina el domingo 31 de marzo. Esto por un motivo especial, su novio Marcelo Tinelli cumplirá 64 años el próximo lunes 1 de abril.

Los medios argentinos ya vienen especulando sobre este regreso, pues la peruana no ha asistido a eventos importantes en la vida de Marcelo, como la BAFWeek 2024, en donde estuvo presente Marcelo Tinelli y sus hijos. De no llegar Milett al cumpleaños del conductor, terminarían por confirmar que sí hay problemas en la relación.

“Ella dijo que volvía para el 31, sabemos que Marcelo cumple años el 1 de abril, y esa va a ser una prueba de fuego. Si Milett Figueroa no aparece para su cumpleaños… ¿Qué excusa va a haber? Hay ausencias llamativas. A la semana de la moda fue todo el clan Tinelli y ella no fue. Hay algo como olor a enfriamiento. Están en países separados, veremos si vuelve Milett para el 31 de marzo”, dijo Mercedes Cordero, panelista del programa argentino ‘Desperezate’.