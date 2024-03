Las ‘amigas’ de los ministros que pusieron en ‘jaque’ al Gobierno de Dina Boluarte por polémicas contrataciones

En todos los casos, la dignataria se mantuvo en silencio frente a los medios de comunicación. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia

El gabinete ministerial de Gustavo Adrianzén aún no solicita el voto de confianza, pero ya tiene cuestionamientos. Tan es así que la Procuraduría General del Estado solicitó que se inicien diligencias contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por presunta negociación incompatible. Por más grave que parezca, lo cierto es que no es la primera vez que un hecho así se reporta en el gobierno de Dina Boluarte.

En esta ocasión, el titular del Minem es criticado por favorecer a Rosa Sánchez con una orden de servicio ascendente a S/ 40 mil, pese a que, como él mismo reconoció, solo registra secundaria completa en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Por si fuera poco, también se conoció que es transportada desde su vivienda al centro de trabajo en los autos pertenecientes al Minem.

Aunque, a través de un comunicado, la cartera intentó defender su designación, no fue la única labor que tuvo en la gestión. Apenas Mucho llegó al ministerio, Sánchez fue nombrada como responsable del equipo de transferencia del titular entrante. Además, fue parte de la comitiva del gobierno que viajó a Canadá para un evento minero, pese a que no fue consignada como representante.

Programa reveló que amiga del titular del Minem gana más que un ministro, pese a no tener estudios ni experiencia. | Beto a Saber

Este caso rememoró lo ocurrido con Alberto Otárola, quien renunció a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras la difusión de un audio en el que le hablaba cariñosamente a una de las favorecidas en el Estado. Se trata de Yarizé Pinedo, una de las ocho mujeres que fueron beneficiadas luego de visitarlo.

Este fue el audio que dio inicio a su declive:

Alberto Otárola: ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuándo te veo?

Yaziré Pinedo: No sé, no me siento bien.

Alberto Otárola: Dime, pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece? Mañana, ¿o no puedes?

Yaziré Pinedo: Ya, mañana, pues, mañana te veo.

Alberto Otárola: Escúchame, pero mándame ahorita tu CV.

Yaziré Pinedo: Ya, ahorita.

Alberto Otárola: Que no sea documentado, ¿ya, flaca?

Fuente: Panorama

A ella se le suma Gianella Raida Solorzano Pariasca, quien llegó hasta la sede de la PCM para reunirse a título personal con Otárola en 2023, de acuerdo al portal de transparencia.

Cinco días después del encuentro, esta persona, quien tiene un hermano que trabaja junto al premier, logró una orden de servicio por la suma de S/ 28 mil con el Ministerio de Salud (Minsa) para realizar labores de coordinadora parlamentaria.

Geidy Melendez Arista es otra de las favorecidas. Se reunió tres veces con Otárola en el 2023. En dos ocasiones lo hizo como representante del Gobierno Regional de Amazonas (17 de enero) y la Federación Peruana de Fútbol (1 de febrero). La última vez ocurrió el 21 de abril pasado entre 17:12 a 17:59 horas.

Tras el encuentro con el primer ministro, Melendez tuvo dos órdenes de servicio con el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que está bajo la administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por la suma de S/ 40 mil para desarrollar labores de “relanzamiento de stakeholders y/o aliados estratégicos y una especialista en gestión pública”.

Amigas de Alberto Otárola ganaron contratos con el Estado

Amelia Altamirano Aguirre también se reunió con el premier Otárola. La visita data del 12 de enero pasado. Cinco días después, logró dos órdenes de servicio por la suma de S/ 36 mil para que realice labores de revisión de perfiles y hojas de vida en la PCM.

Rosa Rivera Bermeo, a solo una semana de visitar al titular de la PCM para, según sus propias palabras, “saludarlo por su designación”, recibió dos contratos con el Estado peruano por la jugosa suma de 54 mil soles en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), órgano que depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Rosenith Pinedo también se une a la lista. Según consta en el portal de Transparencia de la PCM, acudió el 30 de enero de 2023 y, tres días después, recibió un cargo en el sector público.

Premier continúa en el ojo de la tormenta por la contratación de mujeres a los días de reunirse con él. | Contracorriente

Otras dos personas que lo visitaron en la sede de la PCM y lograron contratos con entidades del Estado son las abogadas Sandra Ramírez y Nathaly Torres. Después de visitarlo, la primera en mención fue nombrada como asesora del Viceministerio de Recursos para la Defensa del Mindef el 3 de enero del año pasado; mientras que la tercera recibió una orden de servicio con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por la suma de S/ 10 mil luego de juntarse con el premier el 17 de enero del año pasado.

Aunque pasó desapercibido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, también fue sindicado de lo mismo. De acuerdo con un reportaje de ATV, desde septiembre de 2023, mes en el que Arana fue designado titular del Minjus, se designó a Kathia Alva Rodríguez y Liliam Gutiérrez Zapata.