Ana Paula Consorte se pronuncia sobre su posible matrimonio con Paolo Guerrero: “Vivimos como casados”. | Amor y Fuego.

El nombre de Ana Paula Consorte ha sonado con fuerza en diferentes programas de entretenimiento, pero no precisamente por haber llegado al Perú para acompañar a Paolo Guerrero, sino por su abierto deseo de no tener algún tipo de relación amical con Brunella Horna, quien es la esposa de Richard Acuña, presidente del Club César Vallejo, actual equipo en el que juega el ‘Depredador’.

De acuerdo a la brasileña, ella no desea tener algún víncula con la conductora de ‘América Hoy’ por las revelaciones inexactas que ha hecho en su programa, como su deseo de no vivir en Trujillo, o mostrar la lujosa mansión en la que se encuentra viviendo el capitán de la selección peruana.

Sin embargo, otro tema que varios han querido saber sobre la pareja es su posible boda. Como se recuerda, una joyería brasileña aseguró que estaba realizando los aros de matrimonio de la pareja, mostrándose totalmente felices de haber recibido este encargo por parte de la pareja.

Ana Paula Consorte arremete contra Brunella Horna y desaira su amistad. | Amor y Fuego / América HOY

Por este motivo, cuando un reportero de ‘Amor y Fuego’ estuvo cara a cara con la bailarina, le preguntó si era real los supuestos planes de matrimonio con Paolo Guerrero. De inmediato, Ana Paula Consorte aseguró que no iba a hablar de ese tema, al igual que su pareja.

Lo que sí dejó en claro es que ellos llevan una vida de casados, pues no solamente tienen dos hijos en común, también viven juntos, esto pese a la carrera del futbolista, pues se muda constantemente para estar a su lado, ya sea en Trujillo, Lima o Brasil.

“¿Qué tan cierto es el tema del matrimonio? Porque hemos visto los aros, que se filtró una foto”, le consultó de manera directa el periodista de Willax, a lo que la joven respondió: “Sí, pero no estoy hablando de eso, tampoco Paolo está hablando ya. De repente (la boda) No sé qué decirte... vivimos como casados ya”.

De esta manera, la brasileña no confirmó, ni negó, un posible matrimonio con Paolo Guerrero, por lo que no se sabe a ciencia cierta si la publicación que realizó la joyería se llevará a cabo como muchos han asegurado, que este enlace se realizará en Brasil y que ese fue la razón por la que el futbolista se amistó con la mamá de sus hijos, quien finalmente aceptó venir a vivir al Perú.

La vez que casaron a Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

Javier Lobatón aseguró en una entrevista para el diario Trome que Paolo Guerrero y la madre de sus dos hijos, Ana Paula Consorte, se casaron en estricto privado. Al respecto, el músico precisó que este evento se realizó en diciembre del 2023 y solo Doña Peta, mamá del ‘Depredador’, estuvo presente.

“No, no estuve en la boda porque fue íntima y se hizo en Brasil. El matrimonio fue a finales de diciembre del año pasado, fue una boda íntima. Doña Peta sí estuvo”, fueron las palabras del músico.

Esta afirmación causó la molestia de Paolo Guerrero, quien decidió comunicarse con Rodrigo González para que pudiera hacer de conocimiento público que él no había contraído matrimonio con su pareja. “Paolo me agradece que lo desmienta y dice que no crean absolutamente nada. Incluso señala que ese señor (Javier) nunca ha estado en alguna reunión con su familia”, dijo ‘Peluchín’.