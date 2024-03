Ricardo Gareca recordó el Perú vs Francia y reveló si usará “plan” con la selección de Chile para anular a Kylian Mbappé

Ricardo Gareca recordó el Perú vs Chile previo al amistoso con la selección chilena.

Ricardo Gareca disputará hoy martes 26 de marzo su segundo partido amistoso al mando de la selección de Chile luego de la contundente goleada ante Albania en la ciudad de Parma. Su nuevo rival será nada menos que Francia, el actual subcampeón del Mundo y al cual ya enfrentó con Perú en un Mundial años atrás.

El ‘Tigre’ compareció ante los medios desde Marsella y fue consultado sobre el choque ante los ‘gallitos’ en la Copa del Mundo Rusia 2018. En aquella oportunidad, el entrenador argentino estuvo al mando de la ‘bicolor’ y cayó por la mínima diferencia. Este resultado desencadenó en su eliminación del máximo certamen de FIFA.

“Ese partido fue muy duro, después ya sabemos que Francia salió campeón del mundo, se estaba armando Francia, terminamos perdiendo 1-0 pero fue un buen partido de Perú, hicimos una buena presentación”, fue lo primero que declaró el estratega de 66 años en conferencia de prensa ayer lunes 25 de marzo.

Posteriormente, Gareca rememoró el presente de los franceses en dicho momento. “Lo que recuerdo es el inicio de Mbappé, Dembelé y Griezmann. Si bien Mbappé era jovencito, ya era figura. Esa Francia que fue tomando forma, fue creciendo en el Mundial hasta salir campeón del mundo. Una Francia muy sólida y hacía las transicciones muy rápidas en ataque”.

El saludo entre Ricardo Gareca y Didier Deschamps, y la tristeza de Luis Advíncula tras caer ante Francia.

¿Gareca utilizará “plan” para anular a Mbappé en Chile vs Francia?

El ‘Flaco’ Gareca ya sabe lo que es medirse a Francia y a su máxima estrella, Kylian Mbappé, incluso este último anotó el gol que provocó la derrota y posteriormente eliminación de la selección peruana en Rusia 2018. El DT ‘gaucho’ respondió si utilizará un “plan” para anular al delantero de PSG en el nuevo amistoso de Chile.

Ricardo dejó en claro que no habrá una estrategia en específico para que el atacante de 25 años no brille, por lo contrario, se enfocará en lo que hará su selección. “Nadie desconoce la capacidad de sus jugadores, las conocemos y respetamos, más allá de las figuras que me hablas, de Mbappé y otros jugadores de Francia, tenemos que pensar en nosotros”.

Eso sí, el entrenador de la ‘roja’ se resguardará en la defensa. “En el momento que Francia tenga la pelota y está atacando, hay que tener cuidado y marcas”. Y cerró hablando de la revelancia del encuentro con los franceses. “Es importante tomar este partido como algo que nos potencie, nos haga crecer y sobre todas las cosas sostener una idea de juego”.

Kylian Mabppé mandó advertencia al Chile de Ricardo Gareca

Francia no atraviesa un buen momento, debido a que perdió 2-0 ante Alemania en condición de local y se ganó las pifias de sus hinchas. Kylian Mbappé, capitán de la selección europea, habló en conferencia de prensa sobre las críticas que vienen recibiendo sus compañeros y lanzó advertencia a Chile de Ricardo Gareca.

“No vamos a tirar por la borda todo lo que hemos hecho. No vamos a fusilar a los muchachos después de un solo partido. Es nuestra vida que nos critiquen, sobre todo a los jugadores importantes. Es cierto que teníamos que hacer un partido diferente. El partido ya terminó y tenemos que reaccionar con Chile”, declaró.

Kylan Mbappé comandará el ataque de Francia en el amistoso ante Chile de Ricardo Gareca - Créditos: Getty Images.

Chile vs Francia: hora y canal TV del amistoso FIFA

Las selecciones de Chile y Francia medirán fuerzas hoy martes 26 de marzo a las 15:00 horas de Perú en el estadio Vélodrome por la fecha FIFA. Este compromiso será transmitido por Star Plus para toda Centroamérica y Sudamérica. Además, podrás enterarte de todos los goles, incidencias y detalles a través del minuto a minuto de Infobae Perú.