Fernando Llanos revela la insólita justificación que le dio América TV y Canal N para despedirlo

Fernando Llanos habla sobre su inesperado despido de América TV y Canal N | Agranda TV - Youtube

Tras su sorpresiva salida de América TV y Canal N, el periodista Fernando Llanos brindó una extensa entrevista a Giancarlo Granda, donde expuso las razones dadas por los directivos del canal para su retiro después de 15 años de trabajo. Según considera el hombre de prensa, estas explicaciones fueron simplemente excusas para despedirlo de manera abrupta y sin la oportunidad de despedirse del público.

Inicialmente, Fernando Llanos abordó los rumores circulados en redes sociales que sugieren que su despido estuvo relacionado con las entrevistas realizadas a Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, y a Joaquín Rey, representante de la Asociación de AFP. Estas conversaciones se volvieron virales en su momento debido a las incisivas preguntas planteadas por el periodista.

“No creo [que la entrevista que le hice al abogado de Fujimori] me haya costado la cabeza. Siento que no se me dio una explicación sensata, tengo muchas sensaciones… pero ninguna evidencia completa. Obviamente no te van a decir: «Oye, te despido por esa entrevista», si no que me dieron excusas bastantes gaseosas. Otra gente me dice que fue por la entrevista que le hice al vocero de las AFPs. Fue una entrevista respetuosa, pero puntual para que no te vendan la agenda que ellos te quieren vender. Ese es mi trabajo”, mencionó Llanos en ‘Agranda TV’.

"¿Te parece justo que alguien cobre de pensión 172 soles?": Fernando Llanos encarando a Joaquín Rey. Captura/Canal N

¿Por qué fue despedido de América TV y Canal N?

Fernando Llanos narró que, tras conducir el noticiero de Canal N como de costumbre, él y su compañera Katya Cruz fueron convocados a una reunión con el directivo del canal. Durante el encuentro, les comunicaron que ese sería su último día en el estudio debido a cambios en el presupuesto, una lista de recortes ya planificada y el bajo rating del programa.

“Me dieron tres explicaciones, ninguna que yo considere válida. Me dijeron que había un tema económico del canal, que había una lista de bajas de salidas del director anterior... que ya había salido dos meses antes. Después me enteré que eso era falso. También me dijeron que era un tema de rating. Yo les dije que eso era falso. Nosotros en la mañana, espacio chiquito, sin nombre y sin promoción, le competíamos a Willax y le ganábamos dos medias horas. Hacíamos picos de 30 mil televidentes, otros de 35 mil y algunas veces en el piso también. Si uno mira cuál es la sintonía de Willax y de RPP, te darás cuenta que esa justificación no se ajusta a la realidad”, detalló.

Fernando Llanos ya no va más en Canal N y América TV después de 15 años de trabajo periodístico | Composición Infobae Perú

Tras ello, Fernando Llanos relató que no se quedó de brazos cruzados y continuó yendo al canal para obtener una justificación más razonable, la cual nunca llegó. “Yo considero que las empresas tienen derecho a hacer con sus negocios lo que quieran, lo que no tienen derecho es a deshacerse de alguien como si fuera una envoltura [...] Y que después esa misma envoltura esté dando vueltas por el canal una semana porque no le resuelven la situación. Entonces, eso me parece penoso y decepcionante”, sostuvo.

Fernando Llanos decepcionado de América TV

Durante la conversación, Fernando Llanos lamentó la manera en la que fue despedido de América TV y Canal N, ya que no se le dio la oportunidad de dar sus últimas palabras y de despedirse de la audiencia que ha seguido su carrera periodística en la última década. Tampoco se le dio una explicación clara del por qué estaba siendo retirado de la empresa.

“Estás hablando con seres humanos que han chambeado 15 años en tu empresa, que han trabajado - en muchos casos - sin comer, sin dormir, sin descansar, enfermo [...] Lo mínimo que debes hacer es: «Ya no cuento contigo, vamos a sentarnos y vamos resolver esto de la manera adecuada». Ese trato yo le daría a mi trabajador. Yo soy el que diría gracias, gracias a quien te ha entregado los últimos 15 años de su vida. Yo no falté ningún solo día. Fui con dolor de muelas, dolor de estómago y el día que se murió mi mamá. Fui todos los días, todos sin excepción. Ese era mi compromiso profesional”, expresó.