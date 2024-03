Congreso interpela a titular del Minem, Rómulo Mucho; antes estuvo Raúl Pérez Reyes del MTC

12. Si su superior jerárquico, el señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, anunció el pasado 26 de setiembre de 2023, que el proyecto “Tía María” no es parte de la agenda de la política de Gobierno; y, teniendo en cuenta que la señora Dina Boluarte Zegarra ha suscrito el documento público “Compromiso con el Valle de Tambo”, el 14 de marzo de 2021, cuando era candidata a la Vicepresidencia de la República, compromentiéndose al “retiro inmediato de la empresa minera Southern Perú de la provincia de Islay” y a la “cancelación definitiva del proyecto minero Tía María”. Entonces, explique ¿por qué usted decide impulsar la reactivación de este proyecto inviable? ¿Acaso la reactivación del proyecto Tía María ahora sí forma parte de la política de Gobierno? ¿Ha recibido instrucciones superiores al respecto?

14. Teniendo en cuenta que el Informe N° 485-2023-MINEM-DGM/DTM señala que la empresa Southern Peru Copper Corporation no cuenta con autorizaciones de exploración y/o explotación para el proyecto Tía María, asimismo, que la empresa no se encuentra tramitando autorizaciones de exploración y/o explotación para el proyecto Tía María: ¿por qué usted promueve un proyecto minero cuyo titular no tiene permisos en trámite? ¿o, acaso, existe algún interés de la empresa PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C. para la contratación de servicios en el proyecto Tía María?