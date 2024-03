Hijo de María Pía Copello debuta como copiloto en rally, al lado de su padre Samuel Dyer: “Hablar con ella fue complicado”

Hijo de María Pía Copello debuta como piloto de autos en really. | Instagram @automovilclubperuano

El empresario Samuel Dyer Coriat, esposo de la conductora de televisión María Pía Copello, vuelve al automovilismo luego de 18 años. El piloto, además, regresa junto a su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., de 16 años, quien lo acompañará en la butaca derecha. Padre e hijo conforman el Dyer Racing Team, equipo que participará este domingo 24 de marzo en la primera fecha del Campeonato de Rally Quilmaná, organizado por el Automóvil Club Peruano.

“El regreso de Samuel Dyer, junto al debut de su hijo de copiloto Samuel M. Dyer Copello”, escribió la organización en su redes sociales oficiales.

¿Qué dijo María Pía Copello?

La noticia fue recibida con sorpresa por María Pía Copello, conductora de televisión de América TV en el programa ‘Mande Quien Mande’. “Me sorprendió porque está ocurriendo después de 18 años”, manifestó Copello, destacando el soporte mutuo en su relación: “él es una persona que siempre me ha apoyado en cada cosa que he hecho y cómo no lo voy a apoyar en algo que es su sueño, que quiere hacer y lo relaja”.

“En su momento fue un pleito, no actualmente sino cuando éramos enamorados, pero yo digo, la vida es una y uno tiene que hacer lo que le guste... Esta vez no hubo pleito”, comentó María Pía en un video difundido por el club, donde resalta su apoyo incondicional.

Asimismo, confesó que ignoraba que su hijo tuviera la ilusión de incursionar en el automovilismo. “La verdad que no sabía. Me ha dado una sorpresa. Creo que ellos ya estaban conversando, me dijeron que uno iba a ser el piloto y el otro el copiloto. Así que... ¡me muero!, pero si es algo que ellos quieren cumplir yo no voy a impedir que ellos lo hagan, están con esta nueva aventura”.

Las expectativas son altas tanto en el aspecto competitivo como familiar, pues María Pía Copello expresó su deseo de ver a su esposo e hijo en el podio, aunque reconociendo los riesgos inherentes al deporte motor: “Van mi esposo e hijo juntos, hay doble responsabilidad. Llegué a sentir temor, pero me siento más confiada, porque veo bastante seguridad en el manejo, creo que están con un buen team, un buen profesor, hay que confiar y vamos a ver como van las cosas”.

Samuel Dyer y su hijo en rally

Esta nueva aventura no solo simboliza una conexión especial entre padre e hijo en el contexto del automovilismo, sino que también reafirma el compromiso familiar, con Copello asistiendo a las carreras cada vez que sea posible, apoyando y confiando en el equipo.

Por su parte, Samuel Dyer expresó su entusiasmo por volver a competir, subrayando el valor adicional de hacerlo junto a su hijo: “Estoy muy entusiasmado, muy contento porque voy a hacerlo con mi hijo”. “Yo dejé de correr por temas de trabajo, por familia, me casé y todo, pero siempre me quedo el bichito de que cuando mi hijo crezca le guste esta afición y quiera correr conmigo”, agregó.

Acotó que, más allá de buscar una victoria, el objetivo principal es disfrutar de la experiencia: “Vamos a ir tranquilos, vamos a divertirnos, como le dije a mi hijo, no buscamos ganar, vamos tranquilos, de menos a más, nos sentimos preparados, pero tranquilos”.

Siguiendo esta línea, Samuel Dyer Jr. reflejó similar emoción por participar como copiloto y compartió cómo abordaron el tema con su madre, María Pía Copello, prometiendo que el enfoque estaría en disfrutar más que en competir fuertemente.

“Como copiloto siento todo, ya estoy aprendiendo a leer (la pista) más por el movimiento que viendo en dónde estoy, voy por buen camino. De todas manera, me siento preparado. Hablar con mi mamá fue complicado pero le prometimos que venimos a vacilarnos más que todo, no tanto a ganar”.