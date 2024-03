Perú vs República Dominicana: día, hora y canal TV del amistoso FIFA

Perú vs República Dominicana: día, horal y canal TV del amistoso por fecha FIFA.

La selección peruana afrontó su primer reto con Jorge Fossati en el banquillo y obtuvo nota aprobatoria. Venció 2-0 a su igual de Nicaragua el pasado viernes 22 de marzo con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula en el estadio Alejandro Villanueva.

Si bien los tantos fueron obra de Grimaldo y Lapadula, Andy Polo se consagró como la figura. El carrilero brilló en el primer tiempo por su velocidad y asistencias, tal y como lo hacía en Universitario con el estratega uruguayo.

En el segundo tiempo, el DT realizó múltiples cambios, entre ellos el debut de Oliver Sonne, que le quitaron la intensidad y no le permitieron ratificar lo mostrado en los primeros 45 minutos. El rival de turno tampoco le generó ocasiones de gol. Así, el ‘equipo de todos’ se quedó con la victoria en Matute.

“El balance del partido fue bueno, era ilógico esperar que el equipo hoy manejara la idea de forma perfecta. Creo que al faltar trabajo y detalles, nos cuesta más. Seguro que esto va a mejorar, recuperar la pelota con más rapidez”, fue el análisis de Fossati sobre el Perú vs Nicaragua en conferencia de prensa.

La selección peruana venció 2-0 a Nicaragua en partido amistoso por fecha FIFA.

Perú vs República Dominicana: día, hora y estadio

Ahora, Perú afrontará su segundo encuentro en esta fecha FIFA. Su rival será República Dominicana y este amistoso se llevará a cabo el próximo martes 26 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Monumental ubicado en el distrito de Ate.

El conjunto centroamericano llegará después de haberse medido con Aruba este sábado 23 del presente mes a las 17:00 horas en el estadio Cibao. Cabe indicar que será la primera vez que peruanos y dominicanos se encuentren en una cancha de fútbol.

Canal TV del Perú vs República Dominicana por amistoso FIFA

Los hinchas peruanos podrán disfrutar el segundo enfrentamiento de la era Jorge Fossati por señal abierta y cable. En la primera, están América TV y ATV. Mientras que en la segunda, lo transmitirá Movistar Deportes (canal 3 o 703 HD).

Movistar TV anunció beneficio para sus usuarios. La empresa internacional pasará el Perú vs República Dominicana de forma gratuita, como sucedió en la victoria ante Nicaragua, a través de su página web. De esta manera, los fanáticos podrán vivir la fiesta deportiva mediante diferentes dispositivos.

Por último, Infobae Perú hará el minuto a minuto con todos los goles, incidencias y detalles por medio de su plataforma digital.

Joao Grimaldo celebrando con un cajón criollo tras anotar el 1-0 en Perú vs Nicaragua.

Jorge Fossati no repitiría once en Perú vs República Dominicana

Carlos Cáceda, Alexander Callens, Miguel Araujo, Carlos Ascues, Wilder Cartagena, Martín Távara, Joao Grimaldo, Miguel Trauco, Andy Polo, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula conformaron el equipo titular de Perú en el triunfo ante Nicaragua en el estadio Alejandro Villanueva.

Pero, lo más probable, es que Jorge Fossati no repita el mismo once ante República Dominicana, pues quiere ver a todos los jugadores convocados. El estratega ‘charrúa’ ya dejó en claro que no tiene miedo en tomar decisiones al no considerar a Pedro Gallese y Aldo Corzo en la lista para el choque ante los ‘pinoleros’. Podría haber muchas sorpresas.

Jorge Fossati implementó su sistema 5-3-2 en la selección peruana.

¿Cómo le fue a Perú la última vez jugó en el estadio Monumental?

La ‘bicolor’ no disputa un partido en el coloso de Universitario desde el año pasado. Exactamente el 16 de noviembre cuando recibió a Paraguay en un amistoso. En dicha oportunidad, Juan Reynoso era el técnico y el ‘equipo de todos’ se quedó con la victoria por la mínima diferencia con gol de Alex Valera.