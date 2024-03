Pedro Gallese y los jugadores que Jorge Fossati dejó fuera del Perú vs Nicaragua por amistoso FIFA

La selección peruana enfrentó a Nicaragua en partido amistoso internacional por fecha FIFA en Matute con el debut del técnico Jorge Fosatti en la 'bicolor'.

Comenzó la era Jorge Fossati y el entrenador de 71 años sorprendió con su lista de convocados para el Perú vs Nicaragua, amistoso internacional por fecha FIFA. El exUniversitario dejó fuera de su primer partido a Pedro Gallese, que venía siendo capitán de la ‘blanquirroja’, y dos jugadores más.

La periodista Daniela Fernández dio a conocer los tres futbolistas que no estarán en el banquillo ante el conjunto centroamericano en la transmisión en vivo de Movistar Deportes. Se tratan de Gallese, Aldo Corzo y Diego Romero. Es decir, el ‘Flaco’ solo tendrá a disposición a 26 de los 29 deportistas que llamó.

“Los tres futbolistas que quedan fuera de la lista el día de hoy son Pedro Gallese, Diego Romero y Aldo Corzo. Es interesante de todas maneras por los jugadores que Jorge Fossati quiere ver, teniendo en cuenta que de acá hasta la Copa América no los va a volver a tener”, exclamó la reportera desde Matute.

La ausencia que causó el asombro de todos fue la del ‘Pulpo’ Gallese. El cancerbero de Orlando City sí había sido suplente en la ‘bicolor’, pero muy rara vez quedó marginado de la convocatoria para un encuentro. Corzo, también, provocó la sorpresa, pues era uno de los fijos en el esquema de Fossati en la ‘U’.

Hasta el momento no se ha conocido el motivo por el cual el arquero de 34 años no disputará el Perú vs Nicaragua, no obstante, se podría relacionar con el deseo del DT por ver a los demás guardavallas. Eso sí, no se descarta que arranque ante República Dominicana el próximo martes 26 en el estadio Monumental de Ate.

Once titular de Perú para enfrentar a Nicaragua

Con la ausencia de Pedro Gallesa en la convocatoria, muchos hinchas se preguntan quién será el arquero ante Nicaragua. Fossati decidió darle la confianza a Carlos Cáceda, que ya sabe lo que ubicarse bajo los tres palos de la ‘blanquirroja’ y viene siendo titular en Melgar.

La ‘Pantera’ será el portero y lo acompañarán los siguientes jugadores: Alexander Callens, Carlos Ascues y Miguel Araujo en la línea de tres defensiva; Andy Polo y Miguel Trauco como carrileros; Wilder Cartagena, Martín Távara y Joao Grimaldo en la volante; Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero compartirán el ataque.

El capitán de Fossati en la selección peruana

Otra de las incógnitas giró en torno al capitán de la ‘bicolor’ en el debut de Jorge Fossati. Como se sabe, el ‘charrúa’ considera que el portero no es ideal para portar la banda debido a que se encuentra muy lejos del árbitro para hacer algún reclamo. De esta manera, se descartó que Gallese siga con dicha responsabilidad.

Las posibilidades crecieron para que Paolo Guerrero vuelva a ser el abanderado de Perú. Pero, el actual atacante de la Universidad César Vallejo mandó contundente mensaje, quitándole importancia a dicho tema y destacando a sus compañeros.

“Hablarme de la capitanía es relativo, no me preocupo por eso. Capitanes somos todos. Los 25 jugadores que son convocados tienen que ser capitanes. Si el ‘profe’ no tiene esa tendencia de darle la cinta de capitán al arquero, tendrá sus motivos. En el campo tenemos que ser todos capitanes”, declaró en Movistar Deportes.

Y sucedió. El ‘Depredador’, que compartirá ataque con Gianluca Lapadula desde el arranque, se pondrá la cinta ante Nicaragua. Lo volverá a hacer como en los primeros seis partidos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.