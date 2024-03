Patricia Barreto habla de su nuevo personaje en ‘Bienvenidos al Paraíso’ y lo que significa los sacrificios en su carrera

Patricia Barreto encarna a Cata en Bienvenidos al Paraíso.

Patricia Barreto ha ganado un nombre en el mundo del cine y la televisión. Después de haber logrado éxito con su papel de Patricia en ‘No me digas solterona’ y Andrea en ‘Isla Bonita’, Patricia Barreto regresa con un personaje que causará revuelo con su carácter atrevido y extrovertido.

La actriz encarnará a Cata en ‘Bienvenido al Paraíso’, película de Ani Alva Helfer que llegará a las salas de cine el 28 de marzo gracias a Bougroup TM y La Soga Producciones.

“Cata, una chica extrovertida, libre, tiene confianza en sí misma. Ella va con Kiki (Tatiana Calmell) a celebrar su matrimonio en el Caribe y no sale como se planeó. Estoy segura de que el público se divertirá con esta película llena de muchas ocurrencias, donde una pareja busca luchar por su amor”, indicó Barreto.

La cinta cuenta con las actuaciones de Andrés Salas, Tatiana Calmell, Franco Cabrera, Katia Condos y Bruno Odar.

Patricia Barreto se mostró muy emocionada con este nuevo lanzamiento. Asimismo, indicó que seguirá apostando por el cine nacional. Señaló también que se encuentra en un momento maduro de su vida, donde está segura de qué quiere para su carrera.

Respecto a los sacrificios que conlleva el seguir adelante en este rubro, indicó que no lo ve como algo malo, pues inició desde abajo y no construyó su carrera de un momento para otro.

“El sacrificio yo lo veo como la renuncia, pero la renuncia para un próximo fin. Ahora más que nunca, porque ya estoy más grande y me siento más segura para saber que un no, no me condiciona para nada, un no es parte del sí. Igual, no trabajo para el resultado, no trabajo para eso, no me afecta mucho porque yo vengo de una formación muy disciplinada”, señaló a La República.

¿De qué trata ‘Bienvenidos al Paraíso’?

Kiki (Tatiana Calmell) y Lucas (Andrés Salas) se enamoran perdidamente y deciden casarse en una boda de lujo en el Caribe. Los futuros suegros, Sofía (Katia Condos) y Gonzalo (Bruno Odar), no están muy contentos con la decisión, pero sus mejores amigos, Cata (Patricia Barreto) y Miki (Franco Cabrera) hacen todo lo posible para que el matrimonio sea perfecto.

Esta película transcurre en una paradisíaca isla, donde una familia disfruta de sus vacaciones. De manera inesperada, surgen una serie de situaciones luego que una pareja de jóvenes se enamora y decide casarse.

Ani Alva Helfer regresa al cine con esta nueva propuesta tras haber alcanzado el éxito con las películas Soltera, casada, viuda, divorciada (2023), Isla Bonita (2023), No me digas solterona (2018) y No me digas solterona 2 (2022), entre otras.

ExMiss Perú participa en ‘Bienvenidos al Paraíso’

Tatiana Calmell, exMiss Perú, es parte de esta esperada cinta. La actriz interpreta a Kiki, una joven que pertenece a una familia acomodada. Ella se enamora de Lucas (Andrés Salas), un joven emprendedor, pero con poca suerte en los negocios.

El amor fluye entre ellos y buscarán casarse en el Caribe, aunque la familia de la novia no está de acuerdo con la relación.

“Para el amor no hay barreras sociales, la muestra es lo que pasará en la película. A pesar de que la familia de Kiki no está de acuerdo que se case con Lucas, ellos lucharán para cumplir su sueño. Estoy segura de que el público se divertirá con esta película llena de muchas ocurrencias, es una película familiar, donde una pareja luchará por su amor”, indicó Tatiana Calmell, quien se mostró emocionada con esta oportunidad.