Mónica Sánchez se quiebra al recordar la enfermedad de su hija: “Fueron tiempos difíciles que vivimos muy solitas”

La actriz Mónica Sánchez se quebró al hablar acerca de su hija. Video: Estás en todas/América TV

Mónica Sánchez se animó a hablar para las cámaras de ‘Estás en Todas’. La actriz contó que su hija se encuentra próxima a cumplir la mayoría de edad, por lo que se alejará de ella, pues tiene planeado continuar sus estudios en el extranjero.

La intérprete de ‘Charito’, en ‘Al Fondo Hay Sitio’, comentó que una etapa importante se cierra para ella, pues su hija ya no estará a su lado. Asimismo, indicó que volver a hacer teatro.

“Miranda en mayo cumple 18 y se cierra un ciclo, se va a estudiar afuera y empiezo a estar sola en el buen sentido. Ya pasó esa etapa importante de la crianza, voy a volver al teatro, he vuelto al cine”, dijo la actriz.

Mónica Sánchez precisó que tiene sentimientos encontrados, y es que, por un lado, no desea que su engreída se vaya al extranjero a estudiar, pero también desea que ella salga y escriba su propia historia.

Mónica Sánchez recordó los difíciles momentos que vivió su hija. (Foto: Captura de IG)

“Es como que dejan en nido y hasta que no lo viva, no sé qué es lo que va a ser, prefiero no pensar en eso, pero, por otro lado, siento una profunda emoción de ver a mi hija crecer, volar”, acotó la integrante de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Sin embargo, la actriz no pudo evitar quebrarse al recordar los difíciles momentos que tuvo que afrontar su hija a una corta edad. Como se recuerda, a los 14 años, ella fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca a los ganglios linfáticos.

“Admiro su arrojo, tu temperamento, su lucidez y la tremenda valentía que ha tenido mi hija. Le ha tocado vivir cosas muy difíciles a su corta edad y realmente admiro mucho el valor que tiene para encararlas y la sabiduría que le está dando todo eso. Fueron tiempos difíciles que vivimos muy solitas porque fue en plena pandemia, la vida es extraordinaria, a veces es un poco cagona pero es muy sabia”, dijo.

La actriz Mónica Sánchez contó qué los complicados momentos que vivió con su hija. Video: Estás en todas/América TV

Mónica Sánchez y su novio

Mónica Sánchez no tuvo problemas en hablar sobre su nueva pareja sentimental. Ella reveló que es un músico y escritor, además, cada vez que puede, ella lo acompaña en sus presentaciones. Asimismo, la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sostuvo que ella considera el amor como una posibilidad para aprender nuevas cosas.

“Es músico, escritor, publicista, es una mente creativa, me ha abierto un universo en lo musical interesante. Él toca, yo lo acompaño a sus tocadas, lo ayudo, yo creo que el amor es un regalo que te viene a abrir las posibilidades nuevas, a nivel intelectual, a nivel mental”, comentó.

Mónica Sánchez habló por primera vez de su pareja, Daniel Sacro. IG

De otro lado, la actriz no pudo evitar bromear sobre las reacciones que tuvieron sus seguidores cuando se enteraron de que ella tenía un romance. Y es que el personaje que ella interpreta en ‘Al Fondo Hay Sitio‘ se presta para que muchos piensen que es una ‘monja’. “Yo creo que me hacían una monja de claustro”, acotó.

Finalmente, indicó que ella decidió hacer público su romance el día de Año Nuevo, ya que considera este día una fecha especial.