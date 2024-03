Eddie Fleischman destruyó a Jorge Fossati por nivel de Nicaragua ante Perú: “Así clasificaríamos a todos los torneos”

Eddie Fleischman destruyó a Jorge Fossati por nivel de Nicaragua ante Perú.

La selección peruana jugó ante su igual de Nicaragua en un amistoso internacional por fecha FIFA. Jorge Fossati hizo debut al mando de la ‘blanquirroja’ y tuvo un primer tiempo de ensueño en el estadio Alejandro Villanueva superando ampliamente a su rival de turno.

Joao Grimaldo fue el encargado de romper la igualdad en Matute a los 2 minutos. El futbolista de Sporting Cristal aprovechó un centro y definió en primera para dejar inmóvil al portero centroamericano. Posteriormente, el delantero Gianluca Lapadula aumentó la cuenta con un remate dentro del área a los 13′.

Los dos goles de Perú tuvo a un protagonista en común. Se trata de Andy Polo, quien asistió a Grimaldo y Lapadula. El carrillero por derecha mostró su mejor nivel de la mano del técnico uruguayo, tal y como sucedió el año pasado que terminó con el título de Universitario en la Liga 1.

La selección peruana se fue al descanso ganando 2-0 en Matute. (Video: Movistar Deportes)

La fuerte crítica de Eddie Fleischman a Jorge Fossati por Perú vs Nicaragua

Todos los peruanos se mostraron felices por la performance de la ‘bicolor’ en la primera parte, no obstante, el periodista deportivo Eddie Fleischman realizó ácida crítica a través de su cuenta de Twitter. El comunicador lanzó indirecta recordando el cambio de rival impulsado por Jorge Fossati. Pasando de Italia a Nicaragua.

“Entonces, ¿este equipo de Nicaragua se parece más a los rivales de Eliminatorias Sudamericanas que Italia? Si fuera así, clasificaríamos a todos los torneos. Primer tiempo, Perú 2 Nicaragua 0. Partido de escasa exigencia”, escribió.

Eddie Fleischman criticó el nivel de Nicaragua, rival de Perú en amistoso FIFA.

Minutos después, Fleischman hizo otra publicación analizando la etapa complementaria y mostrando su malestar por el rendimiento del ‘equipo de todos’. “Perú no le maneja a voluntad la pelota a Nicaragua. Pobre el segundo tiempo de Perú. Sigue ganando 2-0. Ingresaron Zanelatto y Sonne por Grimaldo y Trauco. Ahora van Castillo y Valera. Van 20′ del segundo tiempo”.

El tenso cruce entre Eddie Fleischman y Jorge Fossati

Previo a la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana, la FPF dio a conocer la posibilidad de enfrentar a su igual de Italia en la fecha FIFA de marzo. Sin embargo, el ‘charrúa’, una vez instalado en la Videna, tomó la decisión de buscar rivales similares a los que se cruzaría en la Copa América y Eliminatorias Sudamericanas.

Eddie Fleischman, al enterarse de la resolución del experimentado estratega, lo criticó duramente. “Venezuela va a enfrentar a Italia en marzo, el comando técnico de Fossati no quiso jugar con Italia, arrugó, a mí me parece que la selección peruana no debe temer a un rival más competitivo”, fue lo que dijo en su programa de Youtube.

Semanas después, los dos se encontraron en una entrevista realizada en las instalaciones de Videna y el exUniversitario no dudó en encarar al periodista de Willax Deportes. Señaló que no arrugó y que no es ningún “ca....” para enfrentarse a la ‘azzurra’.

“Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas: arrugué, cag*n. Yo no soy cag*n, yo no arrugo, y tengo 30 años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo”, manifestó.