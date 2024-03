Tiktoker que dio revelador dato de relojes Rolex en caso de Dina Boluarte denuncia intento de hackeo

La coleccionista peruana Maggie May denunció, a través de la plataforma de TikTok, que en las últimas horas casi se convierte en víctima de un hackeo de sus cuentas personales. Esto, posterior a viralizarse un video suyo en el que comparte datos reveladores sobre los costosos relojes de la marca Rolex que, en la actualidad, complican la situación legal de la presidenta Dina Boluarte, tras conocerse que tiene varios de estos sin haberlos declarado.

“Hola, chicos, ¿cómo están? Quería agradecerles muchísimo por todos los mensajes preocupándose por mi seguridad, pero yo no vivo en Perú, vivo fuera del país: en Alemania. Y también ustedes saben que yo trato de tomar todas las precauciones necesarias, porque obviamente no es seguro salir con todas estas cosas (relojes Rolex) a la calle”, dijo la tiktoker.

En lo segundos siguientes del video, Maggie May contó que le llegaron “correos bastante extraños” de sujetos desconocidos intentando ingresar a sus cuentas personales, tras la difusión del video que publicó en relación a la mandataria peruana.

Una coleccionista peruana radicada en Alemania resaltó que adquirir un reloj de lujo puede tardar años en una lista de espera. (Composición: Infobae Perú)

“Lo que sí les tengo que contar es que me han llegado correos bastante extraños de personas tratanto de acceder a mis cuentas, a mi correo Gmail, con el que está ‘linqueada’ esta cuenta de TikTok. Entonces me he visto en la necesidad de cambiar todas mis contraseñas. No sé, pero eso lo dejo por acá, espero que no pase nada, aunque ya estoy tomando las medidas necesarias”, señaló.

¿Qué reveló Maggie May sobre los Rolex?

La usuaria reveló en un video de TikTok que uno de los costosos relojes de la presidenta Boluarte sería un Rolex Oyster Perpetual Datejust 31 en oro rosa, modelo que es exclusivo y nuevo.

“Mi colección no es tan extensa como el de la presidenta. Tengo cinco relojes, cuatro de los cuales son Rolex. Si ustedes entran a la página de Rolex van a poder configurar el reloj como quieran [...] El de ella es de doble tono, yo todavía estoy esperando el mío [con esas características], ya que para esto hay listas de espera”, señaló.

Fuente: Tiktok maggiemayoficial

De acuerdo a la tiktoker, este lujoso modelo destaca por el brazalete Jubilee, los números romanos con un VI engastado de diamantes y, sobre todo, por la combinación del oro rosa y acero. Su precio exacto es de casi 15 mil dólares, al cambio actual más de 55 mil.

“Para conseguir los Rolex me tuve que poner en una lista de espera de varios años [...] porque no es tan fácil como que entres a una tienda y te vendan uno. Si ella dice que los ha comprado hace tiempo, ya sabemos que por lo menos ese modelo no [ha sido], porque es nuevo”, dijo.

Agregó: “Lo segundo es que para conseguir esa clase de configuración normalmente tienes que esperar mucho, y si los ha adquirido en los últimos años, eso dice que probablemente los haya comprado en el mercado de segunda mano a un precio bastante mayor al de tienda, ojo, porque el valor de estos modelos suben”.

Mediante sus redes sociales, el analista y abogado Renzo Cavani reflexionó sobre la importancia de actuar correctamente, distinguiendo entre lo correcto o incorrecto, más aún si se es funcionario.

“Si se demuestra que los Rolex fueron regalos de alguien para efectos de conseguir favores o beneficios indebidos de parte de la presidenta y, además, que esta le mintió al país descaradamente, ¿es causal de vacancia por incapacidad moral permanente? Yo creo que sí estaríamos ante un persona que no sabe distinguir lo correcto de lo incorrecto, sea por ingenuidad o no. Una persona así no debería dirigir el país”, comentó.