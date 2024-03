Efraín Aguilar niega que Andrés Wiese haya acosado a Mayra Couto: “Eso fue falso”

Efraín Aguilar habla de la denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese.

‘Al Fondo Hay Sitio’ es una de las series peruanas de los últimos años que goza con gran popularidad. Aunque estuvo 8 temporadas de forma ininterrumpida, consideraron que era momento de dar una pausa. Pese a los años, decidieron retomar la historia y aunque con algunos cambios, personajes ausentes y el ingreso de nuevos actores, el éxito los sigue acompañando y se perfila como la serie líder de su horario.

Sin embargo, años después de que terminara la primera parte de esta historia, muchos de los actores contaron sus experiencias. Entre tanto, Mayra Couto sorprendió con una denuncia en contra de su excompañero de escenas Andrés Wiese, a quien acusó de haberla acosado laboralmente.

Este caso llamó la atención de más de uno y desencadenó una serie de críticas en contra del actor, quien en aquel tiempo estaba siendo acusado por otra joven de acoso sexual. Por otro lado, también estuvieron quienes mencionaron que la actriz debió hacer esta denuncia en su momento y no esperar a que los años pasen.

Efraín Aguilar Pardavé, también conocido como Betito, ​ es un productor, actor, director y político peruano.

Al respecto, recientemente, Efraín Aguilar concedió una entrevista a ‘Café con la Chévez’ de Trome en la que se refirió a este tema. El exdirector del programa confesó que nunca estuvo enterado de esta situación y que consideraba que esto era falso. “Eso fue falso, según mi opinión”, expresó al inicio.

Por otro lado, expresó que siempre tuvo buena comunicación con Couto, por lo que le sorprende que nunca le haya contado una situación grave como esta. “Siempre a mí me contaban las cosas y Mayra es como mi hija. Me hubiera dicho que le estaba faltando el respeto y le hubiera dicho su vida. Pero nunca me dijeron nada y los dos tenían confianza conmigo”, agregó sobre el tema.

Además, comentó que fue una noticia nueva para él, por lo que le hubiera gustado estar al tanto tiempo antes. Resaltó que de haberse enterado hubiera sacado cara por Couto. “A mí nunca me informaron nada, yo recién me entero. Mayra también entró con un casting, a mí nadie me ha impuesto un personaje. Cuando me entero lo de Mayra, ya estaba afuera. Si me hubiera enterado, yo hubiera saltado”, sentenció al respecto.

Efraín Aguilar conversó en exclusiva con Infobae desde el Teatro Jade, en Lince.

¿Cuál fue la denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese?

Todo se remonta a junio del año 2020, tiempo en el que Andrés Wiese era acusado de acoso sexual contra una menor de edad. Una Jovencita salió al frente e hizo esta denuncia, pero terminó siendo archivada. En medio de esa acusación, Mayra Couto acusó a su excompañero de también haberla acosado sexualmente cuando compartían tiempo en ‘Al Fondo Hay Sitio.

Mediante sus redes sociales, la recordada Grace hizo su relato y contó lo que vivió durante una de las giras de la serie en la que tomó la decisión de rechazarlo. Incluso fue muy específica con lo que vivió en aquella ocasión.

“Tenía miedo de subirme a ese hotel gigante sola, y me quedé contigo. Intentaste besarme 3 veces, la primera dije no, la segunda dije ‘tienes novia’ y la tercera fue ‘no me gustas’. Desde ahí, comenzaste a echarme mierda en cada escena, te molestaste al enterarte que regresaba a la serie y empezaste a sabotear mi trabajo. Cuando nos abrazábamos, aprovechabas para ahocarme un poco. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido como rozabas tu pene sobre mis nalgas”, señaló en su denuncia.