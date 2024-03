Jimmy Santi revela que lo llamaron para participar en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’: ¿Cuál fue su respuesta?

Jimmy Santi revela que lo llamaron para participar de nuevo en 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'. | Composición Infobae

Jimmy Santi, conocido cantante peruano, manifestó nuevamente su decepción con su experiencia en el reality de cocina ‘El Gran Chef Famosos’. El intérprete de 76 años, popularmente conocido como ‘Chin Chin’, compartió que, pese a haber sido contratado con grandes expectativas, su paso por el programa se vio empañado por desavenencias, especialmente con uno de los jurados, Javier Masías, a quien describió de una manera particularmente crítica: “Nunca le caí bien al señor gordito, cada vez que me molesto lo insulto. Era un absolutamente soberbio, un tremendo idiota”.

La polémica se avivó cuando se le cuestionó a Santi sobre una posible vuelta a ‘El Gran Chef Famosos’, específicamente a una nueva edición denominada ‘La Revancha’, que busca reunir a participantes destacados de las temporadas anteriores. El cantante fue tajante al descartar cualquier participación futura en el programa de Latina TV, aunque reveló que se le había extendido una invitación para regresar.

“Creo que nunca le caí bien a ese señor, Javier Masías, cuando entraba nunca me saludaba, mientras a los otros participantes sí, no sé por qué. Me ofrecieron volver a la Revancha, pero querían que haga de payasito, cosas cómicas y creo que, para eso, está Manolo Rojas”, afirmó en declaraciones a la prensa, en un video difundido por el portal La Noticia.

Jimmy Santi revela que lo llamaron para participar de nuevo en 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'. | Instagram

¿Qué pasó con Jimmy Santi en El Gran Chef?

La relación discordante con Javier Masías, jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, parece haber sido una constante durante la corta estadía de Santi en la segunda temporada del programa. “No, definitivamente ahí no volvería, porque me hicieron cosas feas. A me contrataron para cocinar y considero que soy un buen chef, preparo bien rico la comida criolla todo lo que quieran. Pero las cosas no fueron así, se portaron mal y dije me voy y así fue”, comentó frente a los periodistas.

A pesar de considerarse un buen chef, especialmente en la preparación de platos de la cocina criolla, Santi sintió que el entorno y las expectativas del programa no se alineaban con sus propios valores y habilidades.

Recordemos que, en octubre de 2023, el cantante reveló la razón detrás de su renuncia al concurso, el cual estuvo motivado por una situación que consideró injusta dentro de la competencia. Santi aseguró haber escuchado una conversación entre una productora y los miembros del jurado, donde discutían la posibilidad de disminuir su puntaje en tres puntos durante el último día de repechaje. Esta acción, según el artista, tuvo como propósito directo perjudicar su continuidad en El Gran Chef Famosos.

Jimmy Santi denunció que fue maltratado por Javier Masías en 'El Gran Chef Famosos'

¿Cuánto cobró Jimmy Santi en el ‘El Gran Chef Famosos’?

Jimmy Santi compartió detalles sobre su experiencia en el programa ‘El Gran Chef Famosos’, afirmando haber recibido un pago de 20.000 soles (aproximadamente USD$5,400) por su participación durante un mes. En una entrevista concedida a Infobae Perú en octubre de 2023, Santi expresó su descontento con el trato recibido en el set, específicamente refiriéndose a las interacciones con Javier Masías y el trato diferencial hacia otros participantes.

“Pensé que la competencia era sana, trabajé con mucha dedicación”, dijo Santi, relatando cómo se sintió relegado y maltratado por ciertos aspectos de la producción, además de mencionar una falta de ayuda que sí se proporcionó a otros concursantes. “Todos recibían ayuda, a mí nadie.”, señaló.

Una de las situaciones que reveló fue un intercambio significativo con Javier Masías, quien aparentemente no le brindaba el saludo ni el respeto adecuado: “Le dije, ‘señor, yo le saludo con toda la humildad y usted, por favor, cuando me responda, míreme a los ojos, porque no soy una mierda, para que usted me trate así’”.

Javier Masías se pronunció tras las acusaciones de Jimmy Santi sobre supuestos favoritismos en 'El Gran Chef Famosos'. (Infobae Perú/Marylin Farroñay Ccasani)

¿En qué programa de TV trabaja Jimmy Santi?

Actualmente, Santi continúa en el mundo de la televisión desde otra trinchera. Se encuentra participando como jurado de un reality de canto dentro del programa ‘Mande quién mande’, conducido por María Pía Copello. Sobre su nueva faceta en la televisión, el cantante expresó su entusiasmo y deseo de permanecer en ella: “Estoy en el programa de María Pía Copello desde hace un mes y medio, todos los miércoles como jurado de un reality de canto. Espero quedarme más tiempo porque me encanta la televisión”.