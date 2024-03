Exmulticampeón con Universitario y Alianza Lima confesó duros altercados con Aldo Corzo: “Lo tengo cruzado, le quise meter un puñete”

El excampeón con Alianza Lima y Universitario contó detalles de los duros encuentros que tuvo con el actual capitán de la 'U'. (Video: Carlos Orozco)

Carlos Orejuela fue uno de los jugadores que más equipos ha tenido a lo largo de sus más de 20 años de carrera futbolística (1999 a 2021). Universitario de Deportes, Alianza Lima, Cienciano, Ayacucho FC, entre otros clubes lo acogieron, aunque pudo salir campeón nacional con la ‘U’ (2000 y 2009) y los ‘blanquiazules’ (2006), además de otros éxitos. Sin embargo, en todo ese tiempo también vivió fuertes encuentros con jugadores rivales. Uno de ellos fue Aldo Corzo, de quien el exdelantero admitió que no tiene una buena relación y contó cómo se dio este suceso.

“A Corzo lo tengo acá, lo saludo y todo pero... Mi sobrino sabe que tuve discusiones con él. Entonces, fuimos a un restaurante y saliendo nos cruzamos con Corzo. Mi sobrino quería que yo le tome una foto con él, pero me miró y luego le pidió a otro señor”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘La Pelotita Parada’ del canal de YouTube de Carlos Orozco.

Asimismo, reveló que en la boda de Horacio Benincasa, excompañero del lateral derecho y de la ‘Calavera’, estuvo cerca de cobrarse el mal recuerdo que tiene con el actual capitán del elenco ‘merengue’. “En el matrimonio de Benincasa fue Corzo y yo fui con mi esposa Diana y ella sabe que me llegaba un poco. Entonces le dije ‘voy a ir donde Corzo y le voy a pegar, ya vengo’. Horacio se da cuenta y le dije ‘yo sé que es muy amigo tuyo pero iré a pegarle. No pasa nada, solo pum pam y me voy, nada más’”, comentó, agregando que el tema no pasó a mayores.

Aldo Corzo compartió con Horacio Benincasa en Universitario entre 2017 y 2018.

¿Qué altercado hubo entre Carlos Orejuela y Aldo Corzo?

Ahí fue cuando Carlos Orejuela detalló lo que pasó con Aldo Corzo en un compromiso en un Sport Boys vs San Martín. “Era un partido contra San Martín y hubo un lateral que era para nosotros. Corzo me dijo ‘dámela, dámela’, se la di pensando que nosotros teníamos que darle la pelota. Tiró una pelota larga y gol de ellos. Todos me dijeron por qué se la di, y le dije a Aldo ‘¿no me dijiste?’ ‘No, que no sé qué', me respondió. Entramos al área y lo vi todo altanero y le dije ‘oye con... ya te cag... Tú sabes que yo te encuentro en los casinos, iré y ahí te pegaré. Vas a ver’. Lamentablemente no lo vi en un casino, pasó la jugada, como que se puso normal”, acotó.

De la misma manera, el exatacante peruano aseguró que hubo otra ocasión en la que el defensa de Universitario cometió una falta sobre Jairsinho Gonzales y le recriminó con dureza, por lo que el excampeón de la Liga 2 con César Vallejo no dudó en dedicarle fuertes palabras.

“Llegó un partido con Ayacucho FC. Jairsinho Gonzales le hizo una falta y Aldo le gritó ‘¿pa qué te tiras?’ y le mentó la madre. Yo le dije ‘tranquilo’ y me mentó la madre de nuevo. Fui corriendo y le quise meter un puñete pero me agarraron. Le dije ‘te voy a pegar, vamos al camerino y nos agarramos a puñetes, te crees vivo’. Por eso lo tengo cruzado”, sostuvo.

Carlos Orejuela jugó en Ayacucho FC (exInti Gas) en dos etapas: 2013-2014 y 2016-2017. - créditos: Difusión

Actualidad de Carlos Orejuela y Aldo Corzo

Como se mencionó líneas arriba, Carlos Orejuela se encuentra retirado de la actividad profesional. Su último equipo fue Sport Chavelines de la Liga 2 el 2021.

Por su parte, Aldo Corzo ejerce como capitán de Universitario, con el que se proclamó campeón nacional el año pasado y también es un habitual convocado a la selección peruana. Ahora se prepara para afrontar los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana bajo el mando de Jorge Fossati.