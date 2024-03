Henry Quinteros cuestionó experiencia de Hernán Barcos por su expulsión en Alianza Lima vs Cienciano: “No puede reaccionar así”

Mauro Cantoro y Henry Quinteros cuestionaron a Hernán Barcos por su expulsión en Alianza Lima vs Cienciano (Denganche)

Alianza Lima sumó su tercera derrota consecutiva al caer 2-1 ante Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 8 del Torneo Apertura. Uno de los más criticados fue Hernán Barcos, quien se fue expulsado a los 39 minutos por aplicarle un codazo a Paolo Fuentes, jugada que fue advertida por el VAR.

Te puede interesar: La tristeza de Hernán Barcos tras la dura derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal por Liga 1 2024

En este contexto, Henry Quinteros, ídolo del cuadro ‘blanquiazul’, cuestionó al ‘Pirata’ por dejar a los dirigidos por Alejandro Restrepo con un hombre menos, en un contexto complicado como es el jugar en la altura del Cusco y con el marcador 1-0 abajo debido al previo tanto de Carlos Garcés:

Para el popular ‘Pato’, cualquier frase dicha por el defensor ‘imperial’ no es justificación para cometer una agresión de ese tipo y se sorprendió que un futbolista de la edad del argentino incurra en esas faltas:

Te puede interesar: Gol de Hernán Barcos, con gran definición, en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2024

“Qué le habrá dicho el chico, pero un jugador como Barcos, con la experiencia que tiene, no puede reaccionar así, sabiendo de que hay VAR”, señaló en Denganche.

Su compañero de panel, Mauro Cantoro, fue más allá y señaló que si otro futbolista hubiera cometido ese error todos lo estarían sepultando. Además, cuestionó todo el ‘show’ que hizo previo a abandonar la cancha, en el que se dijo cosas con Paolo Fuentes y Aldair Rodríguez:

El delantero argentino le dijo de todo a rival por lo ocurrido en la ciudad del Cusco. (Video: Liga 1 Max)

“No hay que dejarlo pasar, porque si fuera un ‘pibito’ lo estarían liquidando, dirían que “es la altura y deja un equipo menos y por su culpa se perdió”. El show que hizo después también es grave, son un montón de cosas, que como él mismo dice que es ejemplo...”, señaló.

Te puede interesar: Paolo Fuentes y la ‘estrategia’ que usó para provocar expulsión de Hernán Barcos en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2024

El ‘Toro’ también increpó a Barcos por decirle ‘cagón’ a Paolo Fuentes, quien en su opinión exageró el impacto del codazo, generado su expulsión. El exdelantero de Universitario de Deportes manifestó que él hubiera hecho lo mismo que el zaguero de 27 años, pues el fútbol se trata de sacar ventajas:

“Se iba diciendo ‘cagón’ al jugador, al mismo Fuentes. Yo hubiera hecho lo mismo, uno saca ventaja, Fuentes sacó ventaja de un codazo que le pegó, no se si será fuerte, pero le intentó pegar”, comentó.

Los cusqueños se impusieron 2-1 sobre los 'blanquiazules' por el Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

¿Cuántas expulsiones tiene Hernán Barcos en su carrera?

Hernán Barcos es un futbolista que suele tener una buena conducta dentro del campo, de hecho, son pocas las expulsiones que sufrió a lo largo de su carrera. La tarjeta roja que le mostró Daniel Ureta en Cusco fue apenas la tercera que recibió en toda su trayectoria.

La primera vez que vio dicha cartulina ocurrió el 11 de abril de 2014, cuando defendía la camiseta del Gremio de Porto Alegre y recibió dos tarjetas en la derrota 2-1 ante Palmeiras por la jornada 28 del Brasileirao.

La segunda fue el 20 de agosto de 2017, cuando militaba en LDU de Quito y recibió roja directa en la caída 4-2 ante El Nacional por la sexta fecha del campeonato ecuatoriano. En dicha ocasión, su expulsión también se debió a un codazo en la cara de un rival, aunque él alegó que abrió los brazos para cubrir la pelota.

Expulsión de Hernán Barcos en LDU

Cabe indicar que, en aquel momento, recibió tres fechas de suspensión, una por la agresión y otras dos por insultar al árbitro: “Hablé con Omar Ponce, me dijo que el señor Barcos le gritó: “Eres un barcelonista hijo de p…”, explicó el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol, Luis Muentes.

El motivo de este insulto fue que en la fecha siguiente los ‘albos’ jugaban con Barcelona SC: “Le dije que abrí los brazos, que es normal para cubrir la pelota ante dos rivales. Me dijo, no, no le puedo dejar pasar. Primero venía a sacarme amarilla... y no sé qué pasó, pensé que se acordó que jugamos el viernes con Barcelona SC y me sacó la roja”, había declarado el argentino.