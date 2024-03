Yiddá Eslava reprocha a Julián Zucchi por besar a reportera: “Nunca se me ha visto haciendo tonterías en la calle”. América Hoy.

Yiddá Eslava se comunicó con el magazine de ‘América Hoy’ y expresó su total incomodidad con respecto a las recientes imágenes, donde se ve a su expareja Julián Zucchi besando a una reportera que estaría relacionada al programa de Magaly Medina.

En un inicio, la actriz de la saga ‘Sí, mi amor’ comentó que le molestó que la gente sea tan doble moral y que cuando ella salió a contar que estaba saliendo con el fotógrafo Ángel Fernández, hayan sido tan duros con sus comentarios.

“Cuando yo salgo a declarar feliz que tengo una relación y que estoy saliendo con alguien feliz y contenta, me llegó la lapidada, ¿Cómo va a tener una relación tan temprano?”, pronunció bastante molesta.

Pero luego manifestó que estaba totalmente sorprendida por las imágenes donde el exParchis aparece besando a esta misteriosa mujer. Incluso comentó que el padre de sus hijos no habría reconocido este romance. “Claramente, Julián nunca asumió, ni yo sabía que tenía una relación”.

Yiddá Eslava envía indirecta a Julián Zucchi: “Jamás negaría a Ángel”

En otro momento, Yiddá Eslava resaltó la relación que tiene con su nueva pareja Ángel Fernández y comentó que “jamás lo negaría porque no es hipócrita”.

“Agradezco haber conocido a Ángel, lo respeto un montón y jamás lo negaría, jamás en la vida lo negaría... Ángel me hace feliz y no soy hipócrita, en el sentido, yo no le estoy diciendo hipócrita a él”

Inmediatamente después, la exparticipante de Combate dejó más dudas en los televidentes, pues no quiso confirmar si Julián le fue infiel mientras estaban en una relación.

“Yo no le he puesto los cuernos a Julián” y ante la pregunta de la reportera si el padre de sus hijos le había sido infiel, la actriz respondió: “Ese es otro caso Mamacha, yo estoy hablando particularmente del tema de hoy”, indicó al magazine matutino.

Además, explicó que nadie sabe a ciencia cierta cuáles fueron los verdaderos motivos por los que ambos actores dieron punto final a su relación de más de 10 años.

“Ni siquiera nadie sabe realmente los motivos por los cual yo me separé. Al contrario, yo blanqueo mi relación porque yo quiero tener una relación estable porque ojalá, como veo la situación, me quiero quedar el resto de mi vida con Ángel”, dijo.

Pero, luego reprochó la actitud que ha tenido Julián al no tener cuidado y ser expuesto por los medios de comunicación besando a otra mujer. Sabiendo que estás imágenes podrían llegar hasta sus dos menores hijos y afectarlos emocionalmente.

“Yo jamás he estado de picaflor, desde el día uno, ya hace casi 16 años, que estoy en este medio, nunca a mí se me ha visto ni chapando ni haciendo tonterías en la calle. Es más, ni con Ángel se me ha visto así”, sentenció.

Julián Zucchi restó importancia imágenes con reportera

Armando Tafur, productor de GV Producciones, comentó a las conductoras de ‘América Hoy’ que se había comunicado con Julián Zucchi, quien se encuentra en Madrid trabajando para una marca, y puntualizó que se siente muy apenado por la joven con quien fue captado.

Por otro lado, cuando ‘Amor y Fuego’ le interrogó sobre las imágenes, el argentino restó importancia al suceso, argumentando que solo estaban disfrutando del momento. “Si estoy en una fiesta y se me acerca alguien y me habla, no le voy a decir ‘no, aléjate, estoy cerrado al amor’”, finalizó.