Pedro Aquino sufrió una lesión en la rodilla derecha y se operará en México acusando baja en Santos Laguna

Pedro Aquino, mediocampista de Santos Laguna. - Crédito: Difusión

Santos Laguna afrontará el último sprint del Torneo Clausura 2024 sin la presencia de Pedro Aquino, un músculo muy importante en el mediocampo. El deportista peruano no podrá alinearse con los de Torreón debido a una lesión que lo marginará de los campos de juego hasta nuevo aviso.

“El día de mañana, el mediocampista Pedro Aquino será sometido a un proceso quirúrgico, derivado de la lesión que presenta en la rodilla derecha”, informó el parte médico que emitió el club de la Liga MX. Allí también se detalló que se mantendrá informado al público “sobre esta intervención y su proceso de recuperación de manera oportuna”.

Pedro Aquino acusa baja por lesión en Torreón. - Crédito: Santos Laguna

Según pudo conocer Infobae Perú, la operación a la que se someterá el surgido en las divisiones menores de Sporting Cristal es una limpieza de meniscos. El tiempo estimado de para a partir de ese proceso es de 6 semanas (un mes aproximadamente), aunque desde Santos Laguna no tienen fecha prevista para su regreso.

Aquino estuvo presente en 10 partidos del campeonato mexicano con los ‘laguneros’ y, hasta el momento, no ha sido capaz de contribuir con alguna anotación o asistencia. A pesar de ello, el entrenador Ignacio Ambriz lo considera como un futbolista clave en sus alineaciones junto con Alan Cervantes, Diego Medina y Emmanuel Echeverría.

Pedro Aquino firmó por Santos Laguna tras su paso por América. - Crédito: Difusión

La aventura de Aquino en Torreón

A mediados de junio del año pasado, se conoció que Pedro y el Club América separaron caminos después de que la directiva de las ‘águilas’ prescindiera de sus servicios. En medio de esa situación, surgió la posibilidad de Santos Laguna y no lo pensó dos veces para aceptar la propuesta.

“Me gusta que este club, siempre pelea arriba; veo un equipo decidido, que siempre quiere lograr buenas cosas y yo he venido acá, a ser campeón, vengo con esa ilusión de querer levantar otra copa, no lo pude hacer con América lastimosamente, pero hoy día vengo a hacer historia”, dijo Aquino.

El volante peruano se refirió a su presente en el cuadro 'guerrero' e hizo autocrítica. (Video: Santos Laguna)

Y agregó: “Vengo a Santos que no es un equipo con mucha presión mediática, pero como futbolista, como profesional voy a tener presión en todos los equipos donde esté“.

De tal manera que Pedro, en definitiva, vive su cuarta experiencia en la Liga MX. Anteriormente había defendido la camiseta del Club León, con el que supo campeonar en el 2020, y de los Lobos BUAP, donde se dio a conocer por primera vez en el extranjero tras su progresión exponencial en Sporting Cristal (Perú).

Pedro Aquino fichó por Santos FC procedente del América de México

¿Cuál es el calendario de Santos Laguna en el Clausura 2024?