La eufórica celebración de la familia de Erick Noriega, una de las sorpresas de Jorge Fossati, por su convocatoria a los amistosos de Perú

Los parientes del defensa de Comerciantes Unidos celebraron con euforia su llamado a los amistosos de la 'bicolor' ante Nicaragua y República Dominicana. (Video: Gianella Paz)

El lunes 11 de marzo se llevó a cabo el anuncio de la primera lista de convocados de Jorge Fossati de cara a los amistosos de marzo de la selección peruana contra Nicaragua y República Dominicana. Como era de esperarse, se había generado mucha expectativa por conocer quiénes serían los llamados, entre los que hubo diversas sorpresas. Sin embargo, la que más sorprendió fue la inclusión de Erick Noriega, jugador de Comerciantes Unidos. Justamente, al enterarse de esta noticia, la familia del defensa tuvo una emotiva celebración.

A través de sus redes sociales, la enamorada del futbolista, Gianella Paz, subió una historia en su cuenta de Instagram, en la que grabó la escena cuando estaban atentos a la conferencia de prensa del experimentado DT, que dio a conocer, uno por uno, los que integraban la nómina.

En el compacto se escuchó que se mencionaba: Carlos Cáceda, Renato Solís, Anderson Santamaría. Hasta que le tocó el turno de nombrar al joven zaguero, lo cual hizo que su misma pareja, además de otros parientes que se embargaron de la alegría, aplaudieran el suceso, lloraran de la conmoción y luego se enfundaran un fuerte abrazo.

La pareja del jugador acompañó el video con un texto en el que resaltó el esfuerzo que hizo el deportista para ser citado a la selección peruana adulta. “La emoción y alegría que siento es enorme porque sé lo que has luchado por llegar a este momento. ¡Qué orgullo, mi vida! Erick Noriega”, escribió en dicha red social, acompañando emojis de corazones, pelota de fútbol y de una carita llorando.

En tanto Erick Noriega, no pudo acompañar de manera presencial a su familia en este momento especial porque se encuentra en Cutervo, ciudad de su actual equipo, Comerciantes Unidos. No obstante, al ver este video en Instagram, no dudó en compartirlo y colocar “los amo”. Asimismo, en la publicación que difundió la Federación Peruana de Fútbol, agradeció este llamado. “¡Gracias Dios! ¡Vamos que vamos!”, añadiendo emojis de un tigre y un corazón.

La reacción de Erick Noriega a su convocatoria a la selección peruana adulta y a la emoción de su familia.

Erick Noriega y la vez que confesó su anhelo de jugar por Perú

El nombre de Erick Noriega se hizo conocido en el Perú a raíz de su participación en el Preolímpico 2024 con la selección peruana Sub 23. Lastimosamente, el equipo dirigido por José ‘Chemo’ Del Solar cayó eliminado en fase de grupos, pero el defensa llevó la cinta de capitán y fue uno de los pocos puntos altos.

Posterior a esta competencia, le confesó a Infobae Perú que su sueño era defender a la ‘bicolor’ a nivel mayor, pese a que pudo hacerlo por Japón, país donde nació el 22 de octubre del 2001.

“Es un orgulloso inmenso poder representar a mi país. Tuve la oportunidad de volverme japonés, de firmar por un club volviéndome japonés. Como le decía a mi representante y familiares, mi sueño es jugar por la selección y pude cumplirlo con una Sub 23. Con mis padres, lloramos bastante cuando me dieron esa noticia”, dijo.

Asimismo, reconoció que el comando técnico de Jorge Fossati estuvo haciendo seguimiento a ese equipo y que aguardaba con esperanzas el llamado en un futuro no muy lejano. “Ellos estaban ahí. Iban al hotel antes de cada partido, hablaban con todos, nos aconsejaban un montón después del partido, estuvieron viéndonos a todos. Si se da la oportunidad de estar en la selección mayor, será muy especial”, precisó.

Erick Noriega fue el capitán de la selección peruana sub 23 que jugó en el Preolímpico 2024. - créditos: Difusión

Actualidad de Erick Noriega

Como se mencionó líneas arriba, Erick Noriega juega para Comerciantes Unidos de la Liga 1. Pero esta oportunidad en Primera División le surgió luego de militar en la Liga 2 el 2023 con Universidad San Martín, donde estuvo en 25 partidos (dos goles).

En el conjunto de Cutervo, bajo el mando de Carlos Silvestri, acumula seis compromisos, en los que ha alternado el puesto de defensa central y mediocampista. Esta polivalencia le serviría a la selección peruana, considerando que Jorge Fossati tiene una propuesta de juego inicial de 3-5-2.

DATO:

Las otras sorpresas en la lista de la selección peruana de Jorge Fossati son Diego Romero, Martín Távara y José Rivera.